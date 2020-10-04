Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с "Яндексом"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шансы на реализацию сделки по покупке "Яндексом" группы "Тинькофф" - 50 на 50, сообщил основатель группы Олег Тиньков.

TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") ставит цель получить $1 млрд чистой прибыли и увеличить число клиентов до 20 млн человек, с "Яндексом" достигнет этой цели быстрее, отметил бизнесмен.

"Когда-то в "Тинькофф" мы мечтали выпустить 1 млн карточек, а сейчас мы в тройке банков страны по количеству клиентов. Бойтесь своих мечтаний... Теперь мечтаем о 20 млн активных клиентах и миллиарде долларов чистой прибыли", - написал Тиньков в своем инстаграме.

"Если будет сделка с "Яндекс", мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50), то чуть позже", - заявил он.

TCS Group 22 сентября 2020 года сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций финансовой группы. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями.

TCS в 2019 году получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли, в первом полугодии 2020 года - 19,3 млрд рублей.

Группа в середине мая отозвала ранее представленный прогноз своих финансовых показателей на 2020 год из-за неопределенности в связи с распространением коронавируса. До этого группа рассчитывала получить не менее 42 млрд рублей чистой прибыли в 2020 году.

В августе TCS представила новые прогнозы на 2020 год: ожидает чистую прибыль в размере 30-35 млрд рублей.