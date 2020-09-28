Титов предложил правительству РФ изменения в налогообложении малого и среднего бизнеса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ряд изменений в систему налогообложения малого и среднего бизнеса, которые, по его мнению, будут стимулировать экономическую активность, предотвратят ухудшение финансового положения плательщиков Единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

В письме, направленном премьеру Михаилу Мишустину, Титов предлагает в отношении упрощенной системы налогообложения (УСН) поднять порог допустимой выручки до 300 млн. руб., порог остаточной стоимости основных средств до 300 млн. руб., допустимое количество работников до 150 человек, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Для индивидуальных предпринимателей предложено поднять порог взимания дополнительного пенсионного взноса за себя в размере 1% от выручки - с нынешних 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб., не менее 50% поступлений от УСН зачислять в местные бюджеты.

Для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на УСН, Титов предложил установить переходный период на три года с льготными ставками 3% (налоговая база "доходы") и 7,5% (налоговая база "доходы минус расходы").

В случае несвоевременного уведомления налогового органа о переходе с ЕНВД на иные режимы налогообложения, установить автоматический перевод бывших плательщиков ЕНВД на режим УСН по базе "доходы".

В отношении патентной системы налогообложения Титов считает целесообразным увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек, дать органам местного самоуправления право участвовать в определении параметров применения ПСН (размер потенциально возможного дохода или налоговая ставка), ввести семейные или коллективные патенты (в случаях, когда несколько человек занимаются одним видом бизнеса - с возможностью передачи прав и обязательств, в том числе по наследству).

В отношении общей системы налогообложения (ОСНО) для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на ОСНО, установить переходный период на три года с льготной ставкой по налогу на прибыль в размере 10%.

В отношении налога на профессиональный доход (НПД), который распространяется на самозанятых, предложено ввести перечень разрешенных видов деятельности.

Бизнес-омбудсмен считает целесообразным рассчитывать максимально допустимый для применения НПД размер дохода, исходя из принципа "не более 200 МРОТ", установленного в субъекте РФ, то есть ввести дифференциацию максимального дохода по регионам.

В аппарате бизнес-омбудсмена полагают, что меры, предлагаемые Титовым, "помогут сделать налоговую систему более гибкой, приспособленной под потребности конкретных территорий, упростят переход бизнеса с ЕНВД на другие режимы, позволят настроить режим самозанятых, создадут потенциал роста малых предприятий, стимулируют динамику их выхода из тени".