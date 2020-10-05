Отмена ЕНВД вызвала у мэра Белогорска "желание повесить замок" на администрацию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Отмена Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для предпринимателей лишит бюджет Белогорска Амурской области около 70 млн рублей дохода, заявил глава второго по численности города Приамурья Станислав Мелюков.

"Всю неделю занимались бюджетом города на 2021 год. Если оценить его в общих чертах, то "все грустно". Впрочем, мы каждый год такое говорим, но сейчас реально, "хоть бери и вешай замок на администрацию"", - написал мэр в инстаграме.

По его словам, вместо потери 70 млн рублей сборов за счет ЕНВД в год город получит 15 млн рублей за счет повышения процента от упрощенной системы налогообложения и штрафов. "Ответов, где взять недостающие 55 млн, чтобы компенсировать потерю ЕНВД, нет.⠀Надежды на то, предприниматели выберут патент и эти платежи заместят выпадающие доходы, тоже нет. От нового режима самозанятых (с 1 июля 2020) город не получает ничего, по Налоговому кодексу всё уходит в область и ФОМС", - написал чиновник.

Поскольку в Белогорске лучшая в регионе собираемость по налогам, городу уменьшили областные субсидии, так как "помогают тем, у кого совсем плохо".⠀По словам Мелюкова, область запланировала Белогорску дотации и субсидии из расчета 3000 рублей на человека, тогда как "ближайший по этому показателю город получит почти в 3 раза больше - 8100 рублей".

Городу придется рассчитывать на собственные доходы и силы, в связи с чем мэр призвал бизнес при переходе с ЕНВД выбирать "тот налоговый режим, с которого в городской бюджет поступит больше".

ЕНВД был введен в конце 1990-х годов для слабо контролируемых сфер бизнеса. Его взимают не с реального, а с предполагаемого (вмененного) дохода по ставке 15%. Им пользовались маленькие компании. Он должен быть отменен с 2021 года, в правительстве считают, что этот налог себя изжил, а у малого и среднего бизнеса осталось достаточно возможностей по выбору подходящего налогового режима.

Госдума в сентябре приняла во втором чтении законопроект о порядке формирования бюджетов муниципальных округов и перечне налоговых и неналоговых доходов. Так, в бюджеты муниципальных округов зачисляются налоговые доходы от земельного налога и налога на имущество физических лиц, ЕНВД и ЕСХН по нормативу 100%, НДФЛ по нормативу 15%, предусмотрено формирование бюджетов за счет неналоговых доходов, в том числе за счет доходов от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде.

Ко второму чтению в документ была добавлена поправка, которая позволяет регионам компенсировать муниципалитетам и городским округам потери, связанные с отменой с 1 января 2021 года ЕНВД. Это будет сделано путем установления дифференцированных нормативов, которые будут отчисляться от применения упрощенной системы налогообложения.