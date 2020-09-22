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Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Налог на крупные вклады коснется порядка 1% вкладчиков Сбербанка, максимум затронет до 2%. Об этом сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы оценивали, это может коснуться примерно до 2% всех наших вкладчиков. Это максимум. Скорее всего, это будет примерно в районе 1% вкладчиков. Но с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут обкладываться совокупные вклады, и поэтому мы делали такую экстраполяцию на всю ситуацию, исходя из того, что мы знаем по наличию вкладов у нас", - сказал Греф.

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Также он подтвердил изложенную ранее отрицательную позицию по налогам на крупные депозиты физлиц. "Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество – это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Я считаю, что самая последняя мера, на которую стоит идти государству, – это повышать налоги", - сказал банкир. Он отметил, что не получится экономического роста, если будут активно повышаться налоги. "Поэтому все-таки лучше идти путем сокращения расходов бюджета и заимствований", - уверен Греф.

По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась после некоторого оттока вкладов, который наблюдался во время активной фазы ограничений на фоне информации о новом налоге. "В целом сейчас оттока вкладов не наблюдается, ситуация стабильна", - сказал Греф.

Как сообщалось, в августе Сбербанк нарастил средства физлиц на балансе на 0,3% по сравнению с показателем годом ранее - до 14,648 трлн рублей. С начала года прирост составил 7,5%.

Весной Госдума приняла закон, который облагает НДФЛ по ставке 13% превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.

Если бы этот налог нужно было бы уплатить за 2020 год, то с учетом ключевой ставки, действовавшей на начало налогового периода (календарный год) - 6,25% годовых, под налогообложение подпала бы сумма процентного дохода по всем вкладам налогоплательщика, превышающая 62,5 тыс. рублей (при текущей ставке ЦБ - 4,25% - она равнялась бы 42,5 тыс. рублей). Исходя из этого при условной сумме дохода со всех депозитов 100 тыс. рублей НДФЛ взимался бы с суммы 37,5 тыс. рублей.

Новый порядок заработает с 1 января 2021 г. и будет применяться к доходам, полученным начиная с этой даты. Однако фактически соответствующие обязанности у банков и физлиц появятся только в 2022 г.

Сбербанк Герман Греф

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