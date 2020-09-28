Apple отменила комиссию для организаторов платных онлайн-мероприятий

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Apple отменила для некоторых компаний 30%-ную комиссию, которую она берет с платежей в приложениях, распространяемых в App Store, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в Facebook заявили, что просили Apple позволить предпринимателям, продающим доступ к онлайн-мероприятиям через приложение Facebook, не платить комиссию в App Store, и 25 сентября Apple удовлетворила эту просьбу.

Такое же исключение Apple сделала для транзакций в американском сервисе бронирования жилья Airbnb и сервисе тренировок ClassPass, сообщает Bloomberg. Отсрочка будет действовать до конца 2020 года.

WSJ называет это важным шагом, поскольку Apple, как правило, не позволяет разработчикам обрабатывать платежи за покупки в приложениях самостоятельно или с помощью третьих сторон, заявляя, что это может создать угрозу безопасности.

Вместо этого компания заставляет разработчиков использовать свою платежную систему и взимает комиссию в размере 30% от продажи платных приложений и встроенных покупок, а также цифровой подписки в течение первого года пользования услугой подписчиком. Apple отмечает, что такой сбор в целом соответствует комиссиям, которые взимают другие магазины приложений, и позволяет компании покрыть операционные расходы.

Представитель Apple сообщил, что отмена комиссий стала признанием того, что некоторые разработчики приложений выразили заинтересованность в продаже онлайн-мероприятий на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. По его словам, Apple будет внимательно отслеживать любые вопросы клиентов и связываться с разработчиками, чтобы оперативно и решительно реагировать на любые возникающие проблемы.

"Чтобы каждый разработчик мог создавать и развивать успешный бизнес, Apple придерживается четкого и последовательного набора руководящих принципов, которые в равной степени применимы ко всем", - говорится в сообщении компании.

Разработчики приложений все чаще обвиняют Apple в чрезмерных комиссиях, называя политику App Store монополистической.

На прошлой неделе Spotify Technology SA, владелец Tinder Match Group, разработчик компьютерных игр Epic Games и десять других компаний заключили союз, чтобы оказать давление на Apple и других операторов магазинов приложений для изменения правил размещения.