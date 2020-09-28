Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Apple отменила комиссию для организаторов платных онлайн-мероприятий

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Apple отменила для некоторых компаний 30%-ную комиссию, которую она берет с платежей в приложениях, распространяемых в App Store, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в Facebook заявили, что просили Apple позволить предпринимателям, продающим доступ к онлайн-мероприятиям через приложение Facebook, не платить комиссию в App Store, и 25 сентября Apple удовлетворила эту просьбу.

Такое же исключение Apple сделала для транзакций в американском сервисе бронирования жилья Airbnb и сервисе тренировок ClassPass, сообщает Bloomberg. Отсрочка будет действовать до конца 2020 года.

WSJ называет это важным шагом, поскольку Apple, как правило, не позволяет разработчикам обрабатывать платежи за покупки в приложениях самостоятельно или с помощью третьих сторон, заявляя, что это может создать угрозу безопасности.

Вместо этого компания заставляет разработчиков использовать свою платежную систему и взимает комиссию в размере 30% от продажи платных приложений и встроенных покупок, а также цифровой подписки в течение первого года пользования услугой подписчиком. Apple отмечает, что такой сбор в целом соответствует комиссиям, которые взимают другие магазины приложений, и позволяет компании покрыть операционные расходы.

Представитель Apple сообщил, что отмена комиссий стала признанием того, что некоторые разработчики приложений выразили заинтересованность в продаже онлайн-мероприятий на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. По его словам, Apple будет внимательно отслеживать любые вопросы клиентов и связываться с разработчиками, чтобы оперативно и решительно реагировать на любые возникающие проблемы.

"Чтобы каждый разработчик мог создавать и развивать успешный бизнес, Apple придерживается четкого и последовательного набора руководящих принципов, которые в равной степени применимы ко всем", - говорится в сообщении компании.

Разработчики приложений все чаще обвиняют Apple в чрезмерных комиссиях, называя политику App Store монополистической.

На прошлой неделе Spotify Technology SA, владелец Tinder Match Group, разработчик компьютерных игр Epic Games и десять других компаний заключили союз, чтобы оказать давление на Apple и других операторов магазинов приложений для изменения правил размещения.

Apple Facebook США ClassPass Airbnb

Новости по теме

Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс

АСВ прошло точку невозврата гособлигаций. Кейс

АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

АСВ запросило у Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб.

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Антиковидные практики в нефтянке - обошлись недорого, оптимизировались быстро. Обзор

Антиковидные практики в нефтянке - обошлись недорого, оптимизировались быстро. Обзор

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');