Spotify, Match Group и Epic Games объединились для борьбы с правилами App Store

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Spotify Technology SA, владелец Tinder Match Group Inc., разработчик компьютерных игр Epic Games Inc и десять других компаний сформировали коалицию, чтобы оказать давление на Apple Inc и других операторов магазинов приложений для изменения правил размещения, сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении The Coalition for App Fairness ("Коалиция за справедливость в приложениях") - некоммерческой организации, зарегистрированной в Вашингтоне, - говорится, что большинство магазинов приложений взимают чрезмерные комиссии с разработчиков ПО за цифровые покупки пользователей и подрывают конкуренцию, предоставляя несправедливые преимущества собственным продуктам и сервисам.

"Наши члены хотят, чтобы все разработчики приложений имели равные возможности для инноваций и участия в торговле, свободной от драконовской политики, несправедливых налогов или монополистического контроля", - говорится в заявлении на сайте организации.

В качестве организации, действующей в интересах общества, новая коалиция планирует добиваться нормативно-правовых изменений в порядке управления магазинами приложений, сказала официальный представитель группы.

В состав коалиции также вошли компания Proton Technologies AG, владеющая почтовым сервисом ProtonMail, торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.

Epic в августе подала иски против Apple и Alphabet Inc., обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства после того, как они удалили из своих магазинов приложений популярную игру Fortnite.

По словам представителя коалиции, создание группы не является реакций на иски Epic, но такое решение было принято в ходе переговоров с разработчиками об их опыте использования магазинов приложений и стремлении к переменам.