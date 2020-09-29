Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро возобновили рост на "Московской бирже" во вторник вечером; после небольшого укрепления несколькими часами ранее рубль вернулся к снижению к бивалютной корзине на фоне обвалившейся нефти.

Курс доллара США составил 79,26 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 18 копеек выше закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар достигал отметки 79,975 руб./$1 впервые с 30 марта. Евро стоил 92,87 руб./EUR1, подорожав на 61 копейку. Ранее евро достигал отметки 93,32 руб./EUR1 впервые с 21 января 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,35 копейки – до 85,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне обвалившейся нефти. Котировки "черного золота" падают на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Помимо этого, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года в США, где он находился на реабилитации после операции.

Ранее в ходе торгов рубль демонстрировал существенный рост волатильности. После достижения многомесячных минимумов в первой половине дня инвесторы приступили к фиксации прибыли, отыгрывая снижение рисков усиления военной вовлеченности России в конфликт в Нагорном Карабахе после соответствующих заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На вопрос журналистов, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе по линии ОДКБ, Песков сказал: "В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий". "Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил он.

Песков также подчеркнул, что Москва "призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами".

Ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что страна может обратиться в ОДКБ в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, это зависит от развития ситуации. "Зависит от того, как ситуация будет развиваться. Конечно, это возможно, такое право есть, в случае необходимости Армения будет обращаться к своим союзникам", - сказал Тоганян "Интерфаксу" в понедельник.

На вторник, 29 сентября, назначено официальное обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН, оно пройдет в формате закрытых консультаций, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире организации. Официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

Кроме того, вечером во вторник встречу для обсуждения развития событий в Нагорном Карабахе проведут члены Постоянного совета ОБСЕ. "Постоянный совет сегодня соберется для обсуждения последних развитий событий в свете конфликта в Нагорном Карабахе", - говорится на странице председательства в твиттере. Ожидается, что на заседании выступит спецпредставитель председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспржик.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с ростом числа заражений коронавирусом, оценивать последствия пандемии для мировой экономики и действия ведущих центробанков по выходу из кризиса. Кроме того, инвесторы ожидают первых из трех телевизионных дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

Представители демократов в Палате представителей Конгресса США в понедельник представили новый пакет мер поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса общим объемом $2,2 трлн, который включает, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

Голосование в Палате представителей по этому пакету, вероятно, состоится позднее на этой неделе, пишет The Wall Street Journal. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси планирует обсудить меры поддержки экономики, по-прежнему испытывающей серьезные трудности из-за пандемии коронавируса, с министром финансов США Стивеном Мнучином во вторник.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) при необходимости готов применить дополнительные меры монетарного стимулирования на фоне пандемии коронавируса, которая омрачает перспективы восстановления экономики, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе видеоконференции с членами комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента, которая состоялась в понедельник.

"Кризис в сфере здравоохранения продолжит оказывать давление на экономическую активность и представляет понижательные риски для экономического прогноза", - сказала она. По словам Лагард, совет управляющих ЕЦБ "по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости".

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль на этой неделе продолжил начатое в пятницу снижение, во вторник евро поднимался выше 93 руб./EUR1, в то время как доллар вплотную подходил к психологической отметке в 80 руб./$1. "Такое резкое удешевление российской валюты в конце прошлой - начале текущей недели можно объяснить сразу несколькими факторами, которые наложились один на другой. Во-первых, повысившийся уровень выявленных случаев коронавирусной инфекции в России и Москве мог вызвать у инвесторов опасения относительно скорого возвращения ограничительных мер. Во-вторых, политические риски продолжают оставаться в фокусе рынка, а сообщения о расширении санкционного списка ЕС в начале недели, хоть и не несут существенных рисков для экономики, поскольку касаются лишь отдельных персон и компаний, но все же, будучи сигналом сохранения санкционной риторики, могут негативно влиять на отношение инвесторов к российским активам. Наконец, новая эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном также могла способствовать увеличению воспринимаемых рисков для российской валюты и негативно сказаться на котировках", - подчеркивает Беспалов.

Тем не менее, по словам аналитика, ближе к вечеру ситуация несколько успокоилась, рубль смог частично отыграть потери и в моменте даже немного подрастал в обеих парах. "Все три перечисленных фактора, на наш взгляд, останутся в фокусе рынка на текущей неделе, хотя их негативное влияние уже может быть переоценено с точки зрения уровня текущего курса. Негативно на курс рубля может повлиять снижение нефтяных цен, которые к вечеру вторника теряют более 4% за день. Положительно сказаться на курсах валют развивающихся стран, включая и российский рубль, могут новости о продвижении в переговорах относительно нового пакета мер стимулирования экономики США между представителями республиканцев и демократов, хотя вероятность быстрого принятия такого пакета и представляется на данный момент неопределенной", - говорит Беспалов.

"На локальном валютном рынке ослабление рубля продолжилось, при этом общая ситуация на рынках EM выглядела уже не столь однозначной, как накануне, когда падало большинство валют к доллару. При этом более существенные потери к евро были обусловлены укреплением единой европейской валюты на рынке Forex, где пара "евро-доллар" прибавляла к окончанию рабочего дня 0,6%. При этом в паре с долларом рубль слабел, несмотря на ощутимое падение индекса USD к корзине основных мировых валют. Отметим, что еще в первой половине дня рубль обновил очередные минимумы (79,98 руб. против доллара и 93,3 руб. против евро), и хотя впоследствии доллар и евро несколько скорректировались, давление на российскую валюту к окончанию рабочего дня оставалось весьма заметным", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник снизилась на 4,24% - до $40,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 4,88% - до $38,62 за баррель.

Трейдеры также ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который может показать первое за последние три недели увеличение запасов нефти. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21, 23, 24 и 25 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,4 млрд рублей.

Банк России, как и планировал ранее, помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила будет осуществлять с 1 октября по 30 декабря 2020 года дополнительные операции по продаже остатка валюты от сделки по Сбербанку. Они увеличит ежедневные операции в рамках бюджетного правила на 2,9 млрд руб.

"Учитывая объем указанных дополнительных операций и равномерный характер их проведения, данные операции не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка", - говорится в сообщении регулятора.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 сентября на 1,0132 рубля, до 79,6845 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,5447 рубля, до 93,0237 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 69,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 79,414 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,55 копейки и составил 79,3428 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 833,902 млн, из которых $987,209 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 846,693 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,2872 рубля, до 92,8769 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 97,02 копейки и составил 92,8111 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR545,66 млн, из которых EUR187,05 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR358,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 29 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 999,2 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн рублей и спросе 999,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 сентября, банки разместили 1 трлн 176,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 370 млрд рублей и спросе 1 трлн 176,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 4,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне, тоже 4,49% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с понедельником - 4,5%, 4,63% и 4,67% годовых соответственно.