СБ ООН проведет закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе

Обсуждение официально назначено на 29 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждение эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН официально назначено на вторник, 29 сентября, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

По словам собеседника агентства, встреча членов Совбеза состоится в формате закрытых консультаций в разделе "разное" во вторник после заседания СБ по ситуации на Ближнем Востоке, которое начнется в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 по мск).

Он уточнил, что официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе и заявил о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Он призвал обе стороны к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.

Обострение карабахского конфликта

Утром 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной "контрнаступательной операции" на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения в свою очередь обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. В Азербайджане военное положение введено в нескольких регионах, объявлена частичная мобилизация.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть жертвы как среди военных, так и из числа мирного населения.