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Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года, сообщил межарабский телеканал аль-Арабийя со ссылкой на заявление кувейтского королевского дворца.

Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции.

Как напоминает Associated Press, шейх ранее занимал пост главы МИД Кувейта, и на этом посту он предпринимал активные попытки сближения с Ираком после войны в Персидском заливе в 1990-91 гг. Он выделялся на Ближнем Востоке своим дипломатическим подходом и попытками решить путем переговоров споры между Катаром и другими арабскими государствами.

На должности эмира шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах был утвержден в 2006 году, после того как наследный принц Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах, который должен был встать во главе страны, был отстранен из-за резкого ухудшения здоровья.

AP отмечает, что преемником, вероятно, станет сводный брат эмира, 83-летний шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. До этого времени он занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.

Кувейт

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