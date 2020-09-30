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В Минпромторге сообщили о поиске путей сотрудничества с Huawei

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона обсуждает с китайской с компанией Huawei перспективы совместного сотрудничества, но прогресса пока нет, заявил на форуме "Микроэлектроника-2020" директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Он отметил, что пока российская сторон не может предложить иностранным партнером "какое-то производство в части микроэлектроники внутри России", "у нас пока у самих нет", "мы только-только его сейчас у себя организовываем".

С точки зрения доступа Huawei к российскому рынку, по его словам, имеет смысл поиска компромисса, например, "когда они готовы отдавать интеллектуальные решения, предоставлять нам эти технологии".

"Пока мы несильно в этом направлении продвинулись, но взаимный интерес есть, и мы все время находимся с ними в диалоге", - отметил чиновник.

В конце июня Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности США. Вашингтон подозревает, что телекоммуникационное оборудование Huawei может использоваться в США для шпионажа в пользу Пекина. Huawei эти обвинения отвергает.

17 августа госсекретарь США Майк Помпео объявил об ужесточении доступа Huawei к американским технологиям.

"Мы не потерпим попыток КПК поставить под угрозу конфиденциальность наших граждан, интеллектуальную собственность нашего бизнеса или целостность сетей следующего поколения во всем мире", - отмечал глава Госдепа.

Госдеп также сообщал, что министерство торговли внесло 38 лиц, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещено получать определенные конфиденциальные технологии США.

Huawei США Минпромторг Василий Шпак Госдепартамент Майк Помпео

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