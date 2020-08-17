США ужесточат ограничения доступа Huawei к американским технологиям

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Новые правила, введенные Минторгом, закрывают для китайской компании возможность закупки полупроводникового оборудования, произведенного с использованием американских технологий. Они основаны на мерах, принятых в мае, когда США запретили Huawei использовать американские технологии в своих чипах.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

"Хотя мы ограничили доступ к американским технологиям для Huawei, сама компания и аффилированные с ней организации пытались через третьи стороны подобраться к американским технологиям таким образом, что это подрывает национальную безопасность США и интересы внешней политики, - заявил министр торговли США Уилбур Росс. - Сегодняшние меры показывают нашу сохраняющуюся приверженность тому, чтобы помешать Huawei делать это".

"Мы не хотим оборудования Huawei в США, поскольку они шпионят за нами", - заявил президент США Дональд Трамп в ходе интервью программе "Fox and Friends".