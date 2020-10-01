РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ и Мальта подписали в четверг протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов, говорится в сообщении российского Минфина.

Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в России Пьер Клайв Аджус.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Аналогично подписанному ранее протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

"Сейчас работаем над внесением изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. Следующее подписание аналогичного соглашения планируется с Люксембургом. Продолжаются переговоры с Нидерландами", - приводятся в сообщении слова Сазанова.