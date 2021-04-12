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В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило предложение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и вносит в Госдуму соответствующий законопроект.

Соответствующее постановление 9 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

О начале разработки этого законопроекта Минфин сообщил в декабре прошлого года после того, как несколько раундов переговоров по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов не увенчались успехом.

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Пока процедура денонсации идет, у РФ и Нидерландов все еще есть возможность договориться. Так, ранее Минфин уже начинал разработку законопроектов о денонсации в отношении конвенции между РФ и Мальтой и соглашения с Кипром, но в итоге обе эти страны пошли на предлагаемые Россией новые условия. Однако в переговорах с Нидерландами прогресса пока нет.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что денонсация этого соглашения может вынудить "Яндекс" изменить корпоративную структуру. Yandex N.V. домицилирована в Нидерландах, однако основные операционные "дочки" компании учреждены и работают на территории России. Сейчас дивиденды от российских "дочек", которые выплачиваются Yandex N.V., облагаются налогом по ставке в 5%, однако если инициатива Минфина будет реализована, то налоговая ставка будет увеличена до 15%. Таким образом, денонсация может существенно повлиять на способность выплачивать дивиденды материнской компании, говорится в годовом отчете "Яндекса".

Если закон о денонсации будет принят в первой половине 2021 года, то уже с начала 2022 года дивиденды будут облагаться по повышенной ставке, предупреждает "Яндекс". "Это окажет значимое негативное влияние на нашу возможность "поднимать" дивиденды на уровень материнской компании и может потребовать от нас рассмотрения изменений корпоративной структуры группы", - сказано в отчете.

Госдума Нидерланды

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