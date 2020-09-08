Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

РФ и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.

Церемония прошла во вторник в МИД Кипра. В ней, помимо глав МИД России и Кипра, приняли участие статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис.

Кроме того, подписан план консультаций МИД двух стран на 2021-2022 годы.

Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром действует больше 20 лет и активно используется российским бизнесом: это самая популярная транзитная юрисдикция у отечественных предпринимателей. По оценкам, которые приводил Минфин, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, в 2019 году - свыше 1,9 трлн рублей. Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%.

ЭкономикаС Кипра – $2 млрд в фонд социальной справедливости. ОбобщениеС Кипра – $2 млрд в фонд социальной справедливости. ОбобщениеЧитать подробнее

Как позже сообщил Минфин РФ, подписанный протокол повышает ставку налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. При этом предусматривается перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей такие доходы, в течение года. Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Минфин также отмечает, что проводится работа по внесению аналогичных изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. В частности, указанные изменения согласованы с Мальтой и Люксембургом. Продолжаются переговоры с Нидерландами.

Вопрос о радикальном пересмотре соглашения с Кипром и другими транзитными юрисдикциями был поднят в марте на волне борьбы с последствиями коронавируса.

"Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%", - заявил президент Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам России.

"Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - сказал президент.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты. В начале августа Минфин заявил о намерении денонсировать соглашение с Кипром.

"Минфином России проведены переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые, Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - заявил тогда Минфин.

Кипр дал понять, что надеется все же спасти договор, анонсировав финальный раунд переговоров финансовых ведомств двух стран 10-11 августа.

В итоге соглашение удалось сохранить. "В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия РФ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сообщил 10 августа российский Минфин.

Ратификация соответствующего протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Минфин РФ ожидает дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 млрд рублей ежегодно.

Россия Кипр

Новости по теме

Новости

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

Рубль отыграл часть потерь на новости о выводе Навального из комы

Экономический кризис

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

РФ до конца сентября оценит возможность переброски нефтепотоков из Прибалтики

Минск пообещал погасить долг за российский газ до конца сентября

Цена нефти Brent в понедельник опускалась до двухмесячного минимума

Цена нефти Brent в понедельник опускалась до двухмесячного минимума

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');