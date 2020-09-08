РФ и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения.

Церемония прошла во вторник в МИД Кипра. В ней, помимо глав МИД России и Кипра, приняли участие статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис.

Кроме того, подписан план консультаций МИД двух стран на 2021-2022 годы.

Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром действует больше 20 лет и активно используется российским бизнесом: это самая популярная транзитная юрисдикция у отечественных предпринимателей. По оценкам, которые приводил Минфин, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, в 2019 году - свыше 1,9 трлн рублей. Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%.

Как позже сообщил Минфин РФ, подписанный протокол повышает ставку налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. При этом предусматривается перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Данные исключения предусмотрены в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей такие доходы, в течение года. Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Минфин также отмечает, что проводится работа по внесению аналогичных изменений в налоговые соглашения и с другими юрисдикциями. В частности, указанные изменения согласованы с Мальтой и Люксембургом. Продолжаются переговоры с Нидерландами.

Вопрос о радикальном пересмотре соглашения с Кипром и другими транзитными юрисдикциями был поднят в марте на волне борьбы с последствиями коронавируса.

"Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%", - заявил президент Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам России.

"Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - сказал президент.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты. В начале августа Минфин заявил о намерении денонсировать соглашение с Кипром.

"Минфином России проведены переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые, Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - заявил тогда Минфин.

Кипр дал понять, что надеется все же спасти договор, анонсировав финальный раунд переговоров финансовых ведомств двух стран 10-11 августа.

В итоге соглашение удалось сохранить. "В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия РФ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сообщил 10 августа российский Минфин.

Ратификация соответствующего протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Минфин РФ ожидает дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 млрд рублей ежегодно.