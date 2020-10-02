Крым акционировал "Массандру"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производственно-аграрное объединение (ПАО) "Массандра", являющееся крупнейшим винзаводом республики Крым, акционировано: ГУП преобразовано в АО, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 1 октября. Уставный капитал "Массандры" составляет в настоящее время 3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 рубля.

Парламент Крыма в мае 2020 года внес "Массандру" в план приватизации имущества на текущий год. Минимущества Крыма заявляло тогда, что вопрос продажи предприятия не стоит на повестке дня: ГУП реорганизуют в хозобщество, собственником 100% которого станет республика Крым. Акционирование "Массандры" позволит "более эффективно управлять производством", заявляли в министерстве весной.

Центробанк РФ в третьей декаде сентября принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО "ПАО "Массандра"", "размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного унитарного предприятия". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16682-А.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство РФ зимой 2019 года – в собственность Крыма.