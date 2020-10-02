Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

Крым акционировал "Массандру"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Производственно-аграрное объединение (ПАО) "Массандра", являющееся крупнейшим винзаводом республики Крым, акционировано: ГУП преобразовано в АО, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 1 октября. Уставный капитал "Массандры" составляет в настоящее время 3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 рубля.

Парламент Крыма в мае 2020 года внес "Массандру" в план приватизации имущества на текущий год. Минимущества Крыма заявляло тогда, что вопрос продажи предприятия не стоит на повестке дня: ГУП реорганизуют в хозобщество, собственником 100% которого станет республика Крым. Акционирование "Массандры" позволит "более эффективно управлять производством", заявляли в министерстве весной.

Центробанк РФ в третьей декаде сентября принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО "ПАО "Массандра"", "размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного унитарного предприятия". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16682-А.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство РФ зимой 2019 года – в собственность Крыма.

Массандра Крым

Новости по теме

Новости

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

Ozon направил в SEC документы о намерении провести IPO

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

Роснедра о запасах углеводородов на фоне COVID и спецусловиях аукционов в Арктике. Обзор

Роснедра о запасах углеводородов на фоне COVID и спецусловиях аукционов в Арктике. Обзор

Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по покупке доли в "Кухне на районе"

"Русснефть" договорилась о реструктуризации кредита на $1,17 млрд

Рубль вечером в четверг растерял рост к доллару и евро

Brent подешевела на 4% на фоне опасений из-за новых карантинных мер

Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

Финансовые компании вывели $1,6 трлн из Великобритании на фоне Brexit

РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

РФ и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');