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Акции "Массандры" предлагают к приватизации до конца года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Акции АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (крупнейший винзавод республики Крым) собираются приватизировать до конца текущего года.

"Парламентский комитет (комитет Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям - ИФ) одобрил включение в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году, акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в размере 100% уставного капитала", - говорится в пресс-релизе парламента Крыма.

На его официальном сайте зарегистрирован поданный главой Крыма Сергеем Аксеновым проект закона о включении крупнейшего и старейшего винзавода региона в прогнозный план приватизации имущества в нынешнем году. Согласно документу, уставный капитал "Массандры" составляет сейчас 3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 рубля.

Как сообщалось полторы недели назад, Крым акционировал "Массандру": государственное унитарное предприятие (ГУП) преобразовано в акционерное общество. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 1 октября 2020 года.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств - филиалов. Предприятию принадлежат порядка 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство РФ зимой 2019 года - в собственность Крыма, Минсельхозу региона. После акционирования 100% акций "Массандры" находятся, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у Минимущества Крыма.

Это ведомство заявляло весной текущего года, что вопрос продажи предприятия не стоит на повестке дня: ГУП реорганизуют в хозобщество, собственником которого останется республика Крым. Акционирование "Массандры" позволит "более эффективно управлять производством", говорили в министерстве. Такое заявление было сделано после принятого в мае решения парламента Крыма внести ГУП "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в план приватизации имущества на текущий год. Согласно материалам, к майской сессии, балансовая стоимость основных средств предприятия в 2019 году составляла 627,404 млн рублей, численность персонала - около 2,4 тыс. человек.

Центробанк РФ в третьей декаде сентября 2020 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО "ПАО "Массандра"", "размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации, являющимся собственником имущества, реорганизуемого в форме преобразования государственного унитарного предприятия". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16682-А.

Гендиректор "Массандры" Янина Павленко в октябре 2020 года, после акционирования предприятия, заявила в интервью "Крыминформу": "Массандра" оставалась последним винодельческим предприятием в форме ГУПа. Фактически преобразование предприятия - это приведение к нормам российского законодательства. Прежняя форма создавала нам определенные сложности на рынке алкогольной продукции. Ранее нам приходилось каждую свою коммерческую сделку согласовывать с чиновниками, что затягивало многие процессы и делало "Массандру" неравным игроком на стремительно развивающемся, а порой беспощадном рынке".

Павленко назвала основной задачей винзавода в ближайшем будущем возможность "привлекать инвестиции".

В эфире крымского телевидения она утверждала, что "эталонные вина" из энотеки "Массандры" (коллекция завода - крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса, - насчитывает более 1 млн бутылок) останутся навсегда "достоянием "Российского государства и российского общества", "независимо от того, как будет меняться форма собственности предприятия".

"Любой собственник любой коллекции обязан разработать положения, к которым предъявляются особые требования - "Положение о коллекции". Такое положение любой владелец и собственник коллекции обязан утвердить решением саморегулируемой организации. Несколько недель назад такое положение массандровской коллекции было утверждено. И это положение защищает сегодня основу массандровской коллекции. В нем четко прописано, что эталонные образцы - это лучшие вина, включая "Херес-де-ла-Фронтера" 1775 года. Так вот эталонные образцы винодельческой продукции - неделимое и не подлежащее отчуждению имущество. Ни сегодня, никогда в принципе", - сказала Янина Павленко в ходе ток-шоу "Говорите правду" на телеканале "Крым 24".

Массандра Крым

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