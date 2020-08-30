Суд Крыма запретил торговому дому использовать название "Массандра"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Крыма частично удовлетворил иск производственно-аграрному объединению "Массандра" (крупнейший винзавод республики) и запретил одноименному торговому дому использовать это название.

"В остальной части - в иске отказать", - говорится в резолютивной части решения суда. Винзавод также требовал взыскать с торгового дома 5 млн рублей компенсации.

У сторон есть месяц на обжалование решения суда первой инстанции в 21-м арбитражном апелляционном суде (Севастополь).

Как сообщалось, крымский винзавод судится из-за наименования "Массандра" с весны 2018 года. Предприятие обосновывало свои требования тем, что словесное обозначение "Массандра" в фирменном наименовании торгового дома сходно до степени смешения с товарными знаками "Массандра" (№270653 и общеизвестным товарным знаком №181), зарегистрированными на винзавод в сфере выращивания винограда, производства вина из винограда и торговле алкоголем.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что словесное обозначение "Массандра", используемое как часть фирменного наименования ООО "ТД "Массандра", отношения к производству вина из винограда не имеет, а, следовательно, потребители не могут быть введены в заблуждение.

Однако президиум суда по интеллектуальным правам в ноябре 2019 года отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение.

ООО "ТД "Массандра" (Симферополь) зарегистрировано в апреле 2014 года, занимается "деятельностью в области права". Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании значится Геннадий Бойко. Он - сын Николая Бойко, который возглавлял завод "Массандра" с 1987 года по февраль 2015 года. Сейчас Николай Бойко живет на Украине, в Одессе. В недавнем интервью украинским журналистам он заявил, что последние годы принципиально не пробует вино из Крыма.

ГУП "Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство РФ зимой 2019 года - в собственность Крыма.

"Массандра" прогнозирует уменьшение урожая винограда в 2020 году на 17,2% по сравнению с предыдущим годом, до 14 тыс. тонн, из-за засухи. На фоне пандемии коронавируса компания, как было заявлено, попытается "хоть немного приблизиться к прошлогодним показателям" производства, когда выпустила рекордные для себя 19,4 млн бутылок вина.