Титов предложил выявлять нуждающийся в помощи бизнес по налоговой отчетности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен предложил правительству при выделении помощи бизнесу определять пострадавшие отрасли не "ручным способом", а исходя из налоговой отчетности. Он сказал об этом "Интерфаксу".

"Вот сейчас решается вопрос о продлении тех мер поддержки, которые действовали летом. Что мешает автоматически продлить их на несколько месяцев, но право на пользование этими льготами поставить в прямую зависимость от падения выручки за последний квартал, скажем, на 30% и более? ФНС располагает всеми необходимыми данными и способна "отфильтровать" претендентов на льготы за считанные минуты"- заявил Титов.

Он критически оценил рекомендации Всемирного банка (ВБ) для России в условиях коронавируса поддерживать не все малые и средние предприятия (МСП), а только те, которые впоследствии могут "потащить" экономику.

"По форме верно, по сути издевательство. Поддержка перспективных - дело благое, но для нее нужны более глубокие реформы, чем просто оказание антикризисной поддержки. Сегодня нужно всеми силами поддерживать потребительский спрос. Это вопрос не столько экономический, сколько социальный. И США, и Евросоюз на эти цели денег не жалеют денег - а нам почему-то не рекомендуется", - заявил Титов.

По словам Титова, Всемирный банк поставил под сомнение политику российского правительства по поддержке МСП в условиях коронавируса.

"Банк не считает, что поддержка малого бизнеса у нас недостаточна. Он считает, что она слишком щедра. С точки зрения экспертов ВБ, в условиях санкций растущая долговая нагрузка бюджета может оказаться для России непосильной. И льготы с субсидиями, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса "потащит" экономику вперед - экспортерам, новаторам и т.д", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов считает, что в России долговая нагрузка относительно невелика, и из-за санкций занимать за рубежом гораздо труднее, чем раньше. "Но не наращивать дефицит бюджета, подпитывая экономику, вообще невозможно. Это совершенно точно путь в тупик", - уверен Титов.

Ранее в среду на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил убеждение, что сокращать поддержку малого и среднего бизнеса было бы неверно. Он отметил, что правительство не раздавало "вертолетные деньги" таким компаниям, а помощь была точечной. На уточняющий вопрос, планируются ли дополнительные меры поддержки с учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, Песков ответил, что нет, ситуация отличается от того, что было весной. и экономика не останавливается.