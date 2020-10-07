Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:17Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Титов предложил выявлять нуждающийся в помощи бизнес по налоговой отчетности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен предложил правительству при выделении помощи бизнесу определять пострадавшие отрасли не "ручным способом", а исходя из налоговой отчетности. Он сказал об этом "Интерфаксу".

Экономический кризис

"Вот сейчас решается вопрос о продлении тех мер поддержки, которые действовали летом. Что мешает автоматически продлить их на несколько месяцев, но право на пользование этими льготами поставить в прямую зависимость от падения выручки за последний квартал, скажем, на 30% и более? ФНС располагает всеми необходимыми данными и способна "отфильтровать" претендентов на льготы за считанные минуты"- заявил Титов.

Он критически оценил рекомендации Всемирного банка (ВБ) для России в условиях коронавируса поддерживать не все малые и средние предприятия (МСП), а только те, которые впоследствии могут "потащить" экономику.

"По форме верно, по сути издевательство. Поддержка перспективных - дело благое, но для нее нужны более глубокие реформы, чем просто оказание антикризисной поддержки. Сегодня нужно всеми силами поддерживать потребительский спрос. Это вопрос не столько экономический, сколько социальный. И США, и Евросоюз на эти цели денег не жалеют денег - а нам почему-то не рекомендуется", - заявил Титов.

По словам Титова, Всемирный банк поставил под сомнение политику российского правительства по поддержке МСП в условиях коронавируса.

"Банк не считает, что поддержка малого бизнеса у нас недостаточна. Он считает, что она слишком щедра. С точки зрения экспертов ВБ, в условиях санкций растущая долговая нагрузка бюджета может оказаться для России непосильной. И льготы с субсидиями, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса "потащит" экономику вперед - экспортерам, новаторам и т.д", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов считает, что в России долговая нагрузка относительно невелика, и из-за санкций занимать за рубежом гораздо труднее, чем раньше. "Но не наращивать дефицит бюджета, подпитывая экономику, вообще невозможно. Это совершенно точно путь в тупик", - уверен Титов.

Ранее в среду на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил убеждение, что сокращать поддержку малого и среднего бизнеса было бы неверно. Он отметил, что правительство не раздавало "вертолетные деньги" таким компаниям, а помощь была точечной. На уточняющий вопрос, планируются ли дополнительные меры поддержки с учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, Песков ответил, что нет, ситуация отличается от того, что было весной. и экономика не останавливается.

Хроника 27 января – 07 октября 2020 годаЭкономический кризис
Всемирный банк Дмитрий Песков коронавирус Борис Титов ФНС

Новости по теме

Новости

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"
Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

"Газпром" обжалует "беспрецедентный" штраф польского регулятора UOKiK

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" полностью прекратил покупку газа в Узбекистане

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');