Мытный рынок в Нижнем Новгороде закрыли на три месяца

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Нижегородский суд закрыл на 90 суток один из старейших рынков города - Мытный двор, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд установил, что в марте оператор рынка ООО "Мытный двор" получило предписание областного Роспотребнадзора выдало о дополнительных санитарных мерах в связи с эпидемией. В августе проверка рынка выявила нарушение этих требований. Проверку начали для расследования причин возникновения инфекционных заболеваний на Мытном.

В частности, оказалось, что в помещениях не установлены рециркуляторы воздуха и не было дезинфицирующего раствора для уборки, работникам не мерили температуру.

Компания нарушила законы в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст.6.3 КоАП), решил суд и приостановил ее работу на 90 суток.

Мытный рынок - один из старейших рынков в Нижнем Новгороде, он расположен на Большой Покровской улице в центре города.