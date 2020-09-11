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Минэкономразвития предложило продлить мораторий на плановые проверки МСП до 2022 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило законопроект о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года, говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий законопроект будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как сообщалось, мораторий на проверки малых и средних предприятий до конца 2020 года был введен в апреле текущего года в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Предложение о продлении моратория до конца 2021 гола вошло летом в проект общенационального плана восстановления экономики.

"В марте этого года правительство объявило мораторий на плановые проверки, кроме того, были существенно ограничены основания внеплановых проверок. За счет этого объемы контрольно-надзорной деятельности существенно сократились: в первом полугодии 2020 года было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года. В первые месяцы мораторий количество проверок достигло исторического минимума. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год мы планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений правительства", - приводится в релизе комментарий статс-секретаря - заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева.

Россия Минэкономразвития

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