Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:17Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Турецкая лира подешевела до рекордного минимума из-за геополитических рисков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Турецкая лира в среду подешевела до рекордного минимума в паре с долларом на фоне резкого роста геополитических рисков в регионе.

Отношения между Анкарой и Евросоюзом ухудшились в последнее время в связи с активизацией Турцией геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье, которая вызывает претензии Греции и Кипра.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кроме того, экспертов беспокоит позиция Турции по Нагорному Карабаху: страна заявляет о готовности поддерживать курс Азербайджана на возвращение Карабаха, в то время как другие страны требуют прекращения боевых действий в регионе.

Дополнительное давление на лиру оказывают опасения, связанные с возможностью введения Вашингтоном санкций в отношении Турции после появления в СМИ сообщений о планах проведения в стране испытаний приобретенной у России системы противоракетной обороны С-400.

По данным на 15:25 по московскому времени в среду, пара доллар/лира торгуется на уровне 7,8837 лиры за доллар, что на 1,1% выше уровня предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс доллара поднимался до 7,8878 лиры, что для американской валюты является рекордным максимумом.

"Помимо конфликта между Арменией и Азербайджаном, стоит отметить возросший риск введения Штатами санкций в отношении Турции за закупку у России систем С-400", - отмечает аналитик Rabobank Петр Матис.

"Испытания системы противоракетной обороны С-400 перед ключевыми президентскими выборами в США без уверенности в том, что американский президент Дональд Трамп, который с симпатией относится к президенту Турции Реджепу Эрдогану, будет переизбран на второй срок, является серьезным источником опасений для и без того крайне нервных инвесторов", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

С начала текущего года лира подешевела более чем на 24% относительно доллара - это наихудшая динамика среди валют emerging markets после бразильского реала.

курсы валют турецкая лира доллар

Новости по теме

Новости

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"
Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

"Газпром" обжалует "беспрецедентный" штраф польского регулятора UOKiK

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" полностью прекратил покупку газа в Узбекистане

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');