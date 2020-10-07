Турецкая лира подешевела до рекордного минимума из-за геополитических рисков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Турецкая лира в среду подешевела до рекордного минимума в паре с долларом на фоне резкого роста геополитических рисков в регионе.

Отношения между Анкарой и Евросоюзом ухудшились в последнее время в связи с активизацией Турцией геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье, которая вызывает претензии Греции и Кипра.

Кроме того, экспертов беспокоит позиция Турции по Нагорному Карабаху: страна заявляет о готовности поддерживать курс Азербайджана на возвращение Карабаха, в то время как другие страны требуют прекращения боевых действий в регионе.

Дополнительное давление на лиру оказывают опасения, связанные с возможностью введения Вашингтоном санкций в отношении Турции после появления в СМИ сообщений о планах проведения в стране испытаний приобретенной у России системы противоракетной обороны С-400.

По данным на 15:25 по московскому времени в среду, пара доллар/лира торгуется на уровне 7,8837 лиры за доллар, что на 1,1% выше уровня предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс доллара поднимался до 7,8878 лиры, что для американской валюты является рекордным максимумом.

"Помимо конфликта между Арменией и Азербайджаном, стоит отметить возросший риск введения Штатами санкций в отношении Турции за закупку у России систем С-400", - отмечает аналитик Rabobank Петр Матис.

"Испытания системы противоракетной обороны С-400 перед ключевыми президентскими выборами в США без уверенности в том, что американский президент Дональд Трамп, который с симпатией относится к президенту Турции Реджепу Эрдогану, будет переизбран на второй срок, является серьезным источником опасений для и без того крайне нервных инвесторов", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

С начала текущего года лира подешевела более чем на 24% относительно доллара - это наихудшая динамика среди валют emerging markets после бразильского реала.