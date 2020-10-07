Греция отозвала посла из Баку для консультаций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - МИД Греции сообщил, что отзовет из Баку посла Николаоса Пиперигоса для консультаций.

Поводом для этого были названы заявления правительства Азербайджана о предполагаемой терпимости со стороны греческого государства к подготовке террористических действий и о попытках вербовки боевиков-террористов и кибератак с территории Греции на Азербайджан в контексте Нагорно-Карабахского конфликта.

Посла Азербайджана Анара Гусейнова вызывали в МИД Греции, где ему был заявлен протест Афин.