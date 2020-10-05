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Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Турецкие вооруженные силы в ближайшие дни могут активировать приобретенную у России систему противоракетной обороны С-400 и испытать ее на полигоне в районе северного города Синоп, сообщило издание Turkish Minute, ссылаясь на данные официальной правительственной переписки.

По этой информации, 10 воздушных целей Banshee будут доставлены на Синопский ракетный полигон для испытаний С-400, которые должны пройти в период с 5 по 16 октября.

"Испытательные пуски системы С-400 будут проведены на Синопском ракетном полигоне в период с 5 по 16 октября 2020 года для проверки боеготовности С-400, способности обнаружения и сопровождения радарами системы, возможности системы связи, а также проверки управления стрельбой и командного управления", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.

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Согласно документу, президент Турции разрешил предварительную активацию системы до испытаний под Синопом для проверки возможностей радаров на аэродроме Мюртед под Анкарой в период с 28 сентября по 2 октября.

При этом в документе указывается, что во время испытаний командиры на наблюдательном посту должны будут получать разрешение президента Турции на каждый пуск ракеты за два часа до его проведения.

Батареи С-400, 10 воздушных целей, наземная станция управления беспилотниками и другое необходимое оборудование должны были поступить с авиабазы Мюртед в Синоп 5 октября.

После развертывания под Синопом батареи С-400 должны будут провести стрельбы по воздушным целям в период с 5 по 16 октября, отмечается в документе.

Издание напоминает, что приобретение Турцией российской зенитной ракетной привело к исключению ее Соединенными Штатами из программы создания истребителей пятого поколения F-35, а также их приобретения. Пентагон считает, что С-400 может собирать данные об истребителях F-35.

Турция С-400

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