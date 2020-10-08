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EasyJet вперыве в истории зафиксировала годовой убыток

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Британский лоукостер ЕasyJet предварительно оценивает доналоговый убыток без учета разовых факторов в 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября, в 815-845 млн фунтов стерлингов ($1,05-1,09 млрд).

Экономический кризис

"Это будет первый раз в истории компании, когда мы зафиксировали годовой убыток", - отметил через пресс-службу гендиректор авиакомпании Йохан Лундгрен.

В связи с этим компания не будет выплачивать дивиденды по итогам минувшего года.

"В начале прошедшего фингода никто не мог представить, как изменится ситуация в отрасли из-за пандемии коронавируса, - сказал Лундгрен. - Компания адаптировалась и приняла вызов, реализовав решительные меры для минимизации потерь, улучшения ликвидности и снижения расходов, запустив, при этом, масштабную программу реструктуризации".

Результаты EasyJet в прошедшем фингоду будут включать в себя разовые расходы в размере 440 млн фунтов, связанные, в частности, с неэффективным хеджированием, реструктуризацией операций и другими факторами.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют скорректированный доналоговый убыток EasyJet в минувшем фингоду на уровне 745,9 млн. Годом ранее компания зафиксировала прибыль в размере 427 млн фунтов.

Полные и окончательные годовые результаты EasyJet будут обнародованы 17 ноября.

Пассажиропоток авиакомпании в прошедшем фингоду сократился на 50%, до 48 млн пассажиров, провозные емкости уменьшились на 48%, загруженность рейсов снизилась на 4,3 процентного пункта - до 87,2%.

С учетом действующих в условиях пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 фингода EasyJet планирует использовать лишь около 25% провозных емкостей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится, отмечается в пресс-релизе.

Бронирования авиабилетов на лето 2021 года находится на уровне предыдущих лет, отмечают в компании.

Лоукостер не делает прогнозов на начавшийся финансовый год, отмечая сохранение "высокого уровня краткосрочной неопределенности".

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Мумбаи, Индия
Хроника 27 января – 08 октября 2020 годаЭкономический кризис
EasyJet Великобритания Йохан Лундгрен коронавирус

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