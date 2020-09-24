Delta Air начала договариваться об отсрочке поставок 40 самолетов Airbus

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Air Lines ведет переговоры с Airbus о переносе поставок по крайней мере 40 самолетов с этого года на более поздние сроки на фоне кризиса, вызванного пандемией, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Delta планирует получить дополнительные денежные средства за счет привлечения $750 млн от продажи девяти из оставшихся лайнеров Airbus, которые должны быть переданы в этом году, по схеме обратного лизинга (sale-leaseback). Такая схема предполагает, что перевозчик сперва заключает прямой договор на поставку самолетов с их производителем, а затем переуступает их лизинговой компании, обязуясь впоследствии взять технику в лизинг.

Эти две сделки не связаны между собой, то есть одна может быть выполнена без другой, отмечают собеседники Bloomberg. Они согласуются с обещанием главы Delta Air Эда Бастиана сокращать капитальные расходы на самолеты по крайней мере до конца этого года, чтобы уменьшить потери от резкого падения спроса на авиаперевозки.

В схеме обратного лизинга будут задействованы пять самолетов Airbus A321, два самолета A350 и два A330neo.

Данных о том, поставки каких именно самолетов могут быть отложены, не приводится. По оценке аналитиков Citigroup, под угрозой переноса находятся поставки примерно 14 моделей, включая A220 и A321.

"Мы поддерживаем активную связь с клиентами, и Delta не является исключением, - сообщил официальный представитель Airbus Стефан Шаффрат. - Соглашения остаются конфиденциальными".

Delta отказалась предоставить комментарии.