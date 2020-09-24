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Delta Air начала договариваться об отсрочке поставок 40 самолетов Airbus

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Air Lines ведет переговоры с Airbus о переносе поставок по крайней мере 40 самолетов с этого года на более поздние сроки на фоне кризиса, вызванного пандемией, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Экономический кризис

По их словам, Delta планирует получить дополнительные денежные средства за счет привлечения $750 млн от продажи девяти из оставшихся лайнеров Airbus, которые должны быть переданы в этом году, по схеме обратного лизинга (sale-leaseback). Такая схема предполагает, что перевозчик сперва заключает прямой договор на поставку самолетов с их производителем, а затем переуступает их лизинговой компании, обязуясь впоследствии взять технику в лизинг.

Эти две сделки не связаны между собой, то есть одна может быть выполнена без другой, отмечают собеседники Bloomberg. Они согласуются с обещанием главы Delta Air Эда Бастиана сокращать капитальные расходы на самолеты по крайней мере до конца этого года, чтобы уменьшить потери от резкого падения спроса на авиаперевозки.

В схеме обратного лизинга будут задействованы пять самолетов Airbus A321, два самолета A350 и два A330neo.

Данных о том, поставки каких именно самолетов могут быть отложены, не приводится. По оценке аналитиков Citigroup, под угрозой переноса находятся поставки примерно 14 моделей, включая A220 и A321.

"Мы поддерживаем активную связь с клиентами, и Delta не является исключением, - сообщил официальный представитель Airbus Стефан Шаффрат. - Соглашения остаются конфиденциальными".

Delta отказалась предоставить комментарии.

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