Virgin Atlantic сократит еще 1150 рабочих мест

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways объявила, что сократит еще 1 150 рабочих мест в связи с низким спросом на дальние перелеты, на которых она специализируется.

Дополнительным фактором, требующим от авиакомпании сокращения штата, стало сворачивание правительственной программы субсидирования расходов бизнеса на оплату труда сотрудников, которая поддерживала около 4000 работников Virgin Atlantic. Эта программа завершит свое действие в октябре.

С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Virgin Atlantic уволила порядка 3200 человек. С учетом нового раунда сокращений общие потери составят 4 700, то есть 45% сотрудников.

"Это жестокая реальность, в которой находится сейчас авиационная отрасль, - заявил Bloomberg TV гендиректор Virgin Atlantic Шай Вайс. - Наша задача - сохранить столько рабочих мест, сколько возможно, гарантировав при этом выживание авиакомпании".

Несмотря на то, что активность в сфере коротких авиаперелетов в Европе начала восстанавливаться после снятия властями европейских государств карантинных мер, действовавших на пике пандемии, спрос на дальние рейсы остается слабым, в том числе, из-за сохраняющихся пограничных ограничений.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), международные пассажирские авиаперевозки в июле текущего года сократились на 92%.

В четвертом квартале 2020 года будет задействовано лишь 25% мощностей, обычно используемых Virgin Atlantic в этот период года, отметил Вайс. Выручка компании в 2021 году, по его прогнозу, составит лишь порядка половины уровня 2019 года.

Virgin Atlantic вернется на прибыльный уровень не ранее 2022 года, отметил Вайс, назвав даже эту цель "сложной".

Накануне авиакомпания получила разрешение суда в Великобритании на привлечении финансовой помощи в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) от группы инвесторов, включая ее основателя Ричарда Брэнсона.