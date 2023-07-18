Хуснуллин предложил продолжить обсуждение законопроекта об апартаментах осенью

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о статусе апартаментов лучше не отзывать, а вернуться к его обсуждению в осеннюю сессию, заявил в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин.

"К сожалению, мы пока не можем прийти к единому мнению по этому вопросу. У нас совершенно разные подходы в крупных городах и небольших. Одним они не нужны совсем, другим необходимы", - сказал он.

В частности, в курортных городах на юге существование апартаментов совершенно оправдано, жилье для длительного проживания со всей социалкой в таком объеме там не нужно, объяснил вице-премьер.

"Поэтому мы пока на эту тему не нашли компромисса. Законопроект отзывать не надо, в осеннюю сессию с ним еще поработаем, может найдем компромиссное решение", - надеется он.

Он напомнил, что принятию законопроекта препятствуют законодательные лакуны, которые касаются инсоляции, норм обеспечения социальной инфраструктурой и зонирования территории.

В феврале депутат Госдумы Владимир Ресин выражал надежду, что закон, определяющий статус апартаментов, удастся принять до конца 2023 года.

"В этом году мы планируем разобраться с вопросом апартаментов. Хочу сразу сказать: маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью, это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только, - говорил Ресин. - Речь сегодня идет лишь о том, присваивать ли им особый статус как составляющей части комфортной городской среды или нет. Замечу, что единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем, но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет".

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года внести в законодательство изменения, направленные на определение правового статуса апартаментов. Группа сенаторов и депутатов разработала соответствующий законопроект, в конце апреля 2021 года документ был внесен в Госдуму. С тех пор он находится на стадии обсуждения и доработки.