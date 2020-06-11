Минтранс обеспокоило, что поезда с российским углем застревают на границе с Китаем

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рассмотрение ситуации с приемом российского угля Китаем по сухопутным железнодорожным маршрутам на востоке страны предполагается вынести на межправительственный уровень. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

Этот вопрос обсуждался в ходе очередного заседания оперативного штаба по вывозу угольной продукции из Кузбасса, который возглавляет глава ведомства Евгений Дитрих. "По информации ОАО "Российские железные дороги", прием угля в КНР через пограничные переходы согласован китайской стороной на 2020 г. со снижением на 14% к уровню прошлого года", - говорится в пресс-релизе Минтранса.

Замглавы РЖД Алексей Шило подтвердил на встрече, что при росте запросов на перевозку угля в направлении пограничных переходов отправка "сдерживается ограничениями приема груза со стороны Китая" (слова топ-менеджера приводятся в сообщении министерства).

Погрузка угля на Гродеково (Приморский край) в мае сократилась на 56%. На приграничных станциях в ожидании пропуска простаивают 29 поездов, говорится в сообщении Минтранса. Снизилась отправка на передаточные станции Камышовая (Приморье) и Забайкальск - на 39,6% и 56,4%, соответственно.

"Дитрих предложил рассмотреть этот вопрос на межведомственной комиссии и на межправительственном уровне. Он обратился к представителям министерства энергетики РФ с просьбой проработать возможность восстановления экспорта угля в Китай в прежних объемах", - отмечает Минтранс.

На западном направлении ждут перемен

ОАО "РЖД" предлагает министерству транспорта РФ изменить прогнозные параметры вывоза грузов в западном направлении, если угольщики Кузбасса не будут предоставлять для транспортировки оговоренные объемы.

Согласно сообщению Минтранса, в январе-мае 2020 г. отправка угля в северо-западном направлении была на 5% ниже параметров, предусмотренных договором РЖД и властями Кемеровской области, в южном - на 8,7% выше (для потребителей внутри страны - на 4,1% и 8,2% меньше соответственно).

В целом за 5 месяцев года грузоотправители региона отгрузили 85,6 млн тонн этой продукции, что на 10,3% меньше, чем за тот же период годом ранее, при этом погрузка на экспорт снизилась почти на 15%, уточняет Минтранс. Цифры были озвучены в ходе очередного заседания оперативного штаба по вывозу угольной продукции из Кузбасса, который возглавляет Дитрих.

В ходе встречи он подчеркнул, что зафиксированные в соглашениях объемы должны "безусловно выполняться", указав на необходимость восстановления перевозок в направлении северо-запада, так как от них по новой методике пропуска грузов (заработает с августа) зависят согласованные объемы перевозок на восток.

Будут другие грузы, если Кузбасс не даст оговоренных объемов

В этой связи генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров предложил проработать вопрос об изменении транспортного баланса. "Ситуация с перевозками в западном направлении серьезно изменилась, и, если мы не сможем получить дополнительные гарантии от угольщиков, нам придется рассматривать иные грузовые потоки (другой продукции - ИФ) по этим направлениям", - отметил он.

Мартовский договор

Как сообщалось ранее, в марте РЖД и Кузбасс договорились, что в 2020 г. угольщики региона предъявят к перевозке, а монополия обеспечит транспортировку в южном направлении более 21,1 млн тонн, в том числе не менее 9,41 млн - на экспорт в порты Азово-Черноморского бассейна и 11,73 млн тонн - во внутрироссийском сообщении. Еще 64 млн тонн кузбасского угля стороны выразили готовность отправлять в северо-западном направлении, в том числе 50,35 млн тонн - в российские порты северо-запада, 13,6 млн тонн - во внутрироссийском сообщении.

До этого было подписано аналогичное соглашение, закрепляющее договоренность о перевозках из Кузбасса в восточном направлении в 2020 г. не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт и до 3,55 млн - во внутрироссийском сообщении. Как сообщил на совещании замглавы "Российских железных дорог" Алексей Шило, в восточном направлении за 5 месяцев 2020 г. параметры соглашения выполнены как на экспорт, так и для потребителей внутри страны.

"Однако в мае выросло число отказов от перевозок в направлении "восточного полигона". В первую очередь - в направлении портов Дальнего Востока, что, по словам грузоотправителей, связано со снижением цен на уголь. При этом отмечается рост запросов на перевозку угля в направлении пограничных переходов, которая сдерживается ограничениями приема груза со стороны Китая", - приводится в сообщении информация топ-менеджера.

Губернатор Кемеровской области в ходе совещания вновь предложил увеличить скидки на перевозку в западном направлении. В этой связи Шило напомнил, что "Российские железные дороги" уже приняли максимально возможные тарифные преференции, предоставив дисконт на транспортировку угля в порты юга и северо-запада РФ, что дало прирост погрузки на 13,5% и на 7,5% соответственно по отношению к периоду до введения понижающего коэффициента.

Вагоны пустуют

Топ-менеджер также отметил, что с начала 2020 г. ставка аренды полувагона снизилась на 32%, и "сегодня имеются предложения на рынке по предоставлению вагона за 600 руб. в сутки". Парк недозагружен: количество порожних полувагонов выросло на 20,5% по сравнению с тем же периодом 2019 г., в направлении Западно-Сибирской железной дороги (обслуживает Кузбасс) готово под погрузку 1 222 составов. При этом базовые тарифы на перевалку угля в портах РФ находятся на уровне того же периода 2019 г., что, учитывая изменение курса валют, в долларовом эквиваленте дает снижение затрат на перевалку на 10,8%.