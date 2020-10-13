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Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple на презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новую модель iPhone.

Новый iPhone 12 будет первым смартфоном компании с поддержкой 5G.

Как объявил глава Apple Тим Кук, это начало новой технологической эры: технология 5G означает новый уровень качества скачивания и закачивания файлов, более высокий уровень стримминга, интерактивность и многое другое.

Новый смартфон будет тоньше (на 11%) и легче (на 16%) своего предшественника, диагональ iPhone составит 6,1 дюйма (15,5 см), он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield.

Еще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe.

Двойная камера смартфона, как обещают, обеспечит улучшенный режим ночной съемки, в том числе в таймлапсе.

iPhone 12 будет представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. Покупателям он обойдется в $799.

Также на презентации был представлен iPhone 12 mini - "младший брат" нового смартфона с экраном диагональю 5,4 дюйма. Мини-версия будет стоить $699.

Еще одна модификация iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма и Pro Max с диагональю 6,7 дюйма.

С 21 октября можно сделать предзаказ на iPhone 12 (цена в РФ начинается с 79 990 рублей) и модель iPhone 12 Pro (цена от 99 990 рублей). С 6 ноября можно будет оставить предзаказ на модель iPhone 12 mini (от 69 990 рублей) и модель Pro Max (от 109 990 рублей).

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Apple iPhone 5G

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