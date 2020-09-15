Apple презентовала новые iPad

Компания анонсировала iPad Air с дизайном в стиле iPad Pro и бюджетный iPad восьмого поколения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Компания Apple во вторник на презентации в штаб-квартире в Купертино представила бюджетный iPad восьмого поколения и четвертое поколение iPad Air с дизайном в стилистике iPad Pro.

iPad Air

За работу планшета отвечает новый 5-нм процессор A14 Bionic. Такой процессор впервые устанавливается на устройства Apple. Новинка будет на 40% быстрее предыдущего поколения.

В новом iPad Air установили такой же, как в iPad Pro экран – Liquid Retina Display, его разрешение – 2360х1640 пикселей, диагональ дисплея 10,9 дюйма. Предусмотрена поддержка Apple Pencil второго поколения. Улучшена фронтальная камера, а основная камера унаследовала от iPad Pro 12 мегапикселей.

В планшете убрали с привычного места кнопку Home, она теперь встроена в кнопку питания. Распознавание лиц Face ID исчезло, а датчик отпечатков пальцев Touch ID перенесли на боковую кнопку.

У iPad Air имеются разъем Smart Connector, чтобы подключить клавиатуру Magic Keyboard и разъём USB-C.

Цена iPad Air 4 с Wi-Fi начинается от $599, а цена модели с Wi-Fi и сотовой сетью начинается от $729. Продажи стартуют с октября.

iPad 8

Бюджетный iPad 8 будет управляться процессором A12X Bionics. Такой же процессор был у iPad Pro 2018 года.

У планшета Retina-дисплей с диагональю 10,2 дюйма с поддержкой Apple Pencil 1-го поколения. Имеется кнопка "Домой"и Touch ID.

В планшете есть смарт-коннектор для подключения сторонних клавиатур. Обещают, что iPad сможет работать до 10 часов. Поддерживаются nanoSIM и "виртуальные" eSIM.

iPad восьмого поколения будет продаваться с адаптером питания и кабелем USB‑C/Lightning. Минимальная цена за новый iPad в США составит $329, можно будет купить устройства с 32 Гб и 128 Гб памяти.