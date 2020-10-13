Apple представила новую умную колонку HomePod mini

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Корпорация Apple на презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новую модель колонки HomePod mini высотой чуть более восьми сантиметров.

Новая колонка выполнена в форме шара и помещается на ладони. Она оснащена голосовым помощником Siri и не только способна проигрывать музыку, но и управлять умным домом и домашними электронными приборами.

"В HomePod mini есть всё, чего ждут покупатели от такого рода устройств: это и отличная колонка, которая обеспечивает великолепное звучание музыки, и интеллектуальный ассистент, запоминающий привычки каждого члена семьи. Кроме того, HomePod mini, как все продукты Apple, надёжно защищает ваши данные и обеспечивает конфиденциальность" , - заявил Боб Борчерс, вице-президент Apple по международному маркетингу. По его словам, HomePod mini - "идеальная умная колонка для всех, у кого есть устройства Apple".

Колонка может быть выполнена в белом и сером цвете. Он стоит $99.