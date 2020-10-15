ВТБ взыскал 2 млрд руб. с "Углетранса", кредитовавшего две шахты в Кузбассе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление банка ВТБ о взыскании с ООО "Углетранс" (Новосибирск, основной кредитор обанкроченных кузбасских шахт "Заречная" и "Алексиевская") 2 млрд рублей, сообщается в судебной картотеке.

Разбирательство по исковому заявлению ВТБ о взыскании 1,1 млрд рублей с кипрской компании Krunch Limited ("Углетранс" привлечен в качестве третьего лица) отложено на 22 декабря.

Причина подачи заявлений в материалах суда по-прежнему не раскрывается, в ВТБ ранее отказались от комментариев, однако знакомый с ситуацией источник подтвердил агентству, что указанные иски связаны между собой и имеют отношение к "истории с обанкроченными кузбасскими шахтами "Заречная" и "Алексиевская".

Как сообщалось, ВТБ также обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о взыскании 2,1 млрд рублей с ООО Торговый дом "Авангард", "Углетранс" также привлечен к этому разбирательству в качестве третьего лица. Суд начнет рассматривать это заявление 2 ноября.

Кроме того, в начале сентября Арбитражный суд Кемеровской области включил требования банка ВТБ в сумме более 2 млрд рублей в реестр требований кредиторов ООО "Угольная компания "Полысаевская" (Кемеровская область, с конца июня находится в процедуре наблюдения, пыталась вывести из кризиса обанкроченные шахты "Алексиевская" и "Заречная"). "Полысаевская" выступила поручителем по кредитам, которые привлекало в ВТБ ООО "Углетранс", однако не выполнило свои обязательства перед банком в полном объеме.

Также ВТБ намерен войти с требованиями в сумме более 2 млрд рублей в реестр требований другой компании, связанной с "Углетрансом" и шахтами - ООО "Сибшахтмонтаж" (Новосибирск, ранее было единственным покупателем угля у шахт "Алексиевская" и "Заречная", в начале июня в отношении ООО введено наблюдение). Арбитражный суд Новосибирской области продолжит рассматривать это заявление 19 октября.

В свою очередь, "Углетранс" намерен войти в реестр требований "Сибшахтмонтажа" с требованиями 2,2 млрд рублей (суд продолжит рассматривать это заявление 20 октября), а также в реестр "Полысаевской" с требованиями 2,3 млн рублей.

В отношении самого "Углетранса" процедура банкротства не введена, хотя с соответствующим заявлением обращался, в частности, Сбербанк. Вместе с тем, суд не стал вводить процедуру банкротства в отношении "Углетранса", поскольку он специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозке и, соответственно, относится к числу организаций, на которые распространяется действие моратория о банкротстве, введенного в связи с коронавирусом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% "Углетранса" владеет его гендиректор Андрей Филиппов, еще 20% принадлежит Илье Гаврилову. "Углетранс" в 2019 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 2 млрд рублей.