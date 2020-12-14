ВТБ в суде взыскал 2 млрд руб. с компании, связанной с кредитором обанкроченных шахт в Кузбассе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требование банка ВТБ и взыскал с ООО "Торговый дом "Авангард" (Новосибирск) 2,1 млрд рублей, сообщается в судебной картотеке.

Суть исковых требований банка в материалах не раскрывается, однако в качестве третьего лица к разбирательству было привлечено ООО "Углетранс" (Новосибирск, основной кредитор обанкроченных кузбасских шахт "Заречная" и "Алексиевская").

Ранее ВТБ взыскал с самого "Углетранса" 2 млрд рублей. Согласно раскрытым на сайте суда материалам, речь идет о задолженности по кредитам, привлеченным "Углетрансом" в 2017 и 2018 годах.

Одновременно с требованиями к ТД "Авангард" и "Углетрансу", ВТБ в августе подал заявление о взыскании с кипрской Krunch Limited 1,1 млрд рублей. Суд рассмотрит его 22 декабря. "Углетранс" привлечен и к этому разбирательству в качестве третьего лица.

Ранее знакомый с ситуацией источник подтвердил "Интерфаксу", что указанные иски связаны между собой и имеют отношение к "истории с обанкроченными кузбасскими шахтами" "Заречная" и "Алексиевская".

Сообщалось также, что в начале сентября Арбитражный суд Кемеровской области включил требования банка ВТБ в сумме более 2 млрд рублей в реестр требований кредиторов ООО "Угольная компания "Полысаевская" (Кемеровская область, с конца июня находится в процедуре наблюдения, пыталась вывести из кризиса обанкроченные шахты "Алексиевская" и "Заречная"). "Полысаевская" выступила поручителем по кредитам, которые привлекало в ВТБ ООО "Углетранс", однако не выполнило свои обязательства перед банком в полном объеме.

ВТБ намерен также войти с требованиями в сумме более 2 млрд рублей в реестр требований другой компании, связанной с "Углетрансом" и шахтами - ООО "Сибшахтмонтаж" (Новосибирск, ранее было единственным покупателем угля у шахт "Алексиевская" и "Заречная", в начале июня в отношении ООО введено наблюдение).

В отношении самого "Углетранса" процедура банкротства не введена, хотя с соответствующим заявлением обращался, в частности, Сбербанк. Суд не стал вводить процедуру банкротства в отношении "Углетранса", поскольку он специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозке и, соответственно, относится к числу организаций, на которые распространяется действие моратория о банкротстве, введенного в связи с коронавирусом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% "Углетранса" владеет его гендиректор Андрей Филиппов, еще 20% принадлежит Илье Гаврилову. "Углетранс" в 2019 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 2 млрд рублей.