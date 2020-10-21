Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил подъем вслед за мировыми площадками на фоне известий о прогрессе в переговорах законодателей США о пакете стимулирующих мер для экономики страны, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, при этом лидируют в росте акции ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2810,88 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1145,39 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 77,2 рубля (-0,14 рубля), золото - $1921,9 за тройскую унцию (+0,3%).

Подорожали акции банка ВТБ (+1,4%), "ММК" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Россетей" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), "Яндекса" (-0,9%), "РусГидро" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, признаки прогресса в переговорах по пакету мер стимулирования экономики США стали поводом к восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом (что выразилось в ослаблении доллара к корзине мировых валют и повышении доходности по казначейским облигациям США).

На рынке акций РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС. В то время как прогресс в переговорах по новым мерам стимулирования экономики США дает основания для некоторого улучшения обстановки на рынках, основные факторы неопределенности (масштаб ограничений в связи с пандемией и их влияния на макроэкономику, выборы в США, формат Brexit, геополитика) остаются в силе, препятствуя формированию устойчивого восходящего тренда. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз на фоне его ослабления к корзине мировых валют.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, непростая ситуация с COVID-19 в Европе остается ключевым риск-фактором для инвесторов: Италия, Испания и Великобритания ввели ограничения для уменьшения распространения коронавируса, что может повредить экономическому восстановлению.

В США индексы выросли на надеждах, что американские законодатели смогут договориться о новом пакете стимулов к концу дня, но переговоры закончились безрезультатно. Тем не менее, комментарии представителей сторон во вторник были достаточно оптимистичными. Ожидается, что в среду на переговорах будет достигнут прогресс, а спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что соглашение будет достигнуто уже на этой неделе.

В среду состоится череда выступлений глав резервных банков: президента ФРБ Даласа Роберта Каплана, президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер и управляющего ФРС Лаэля Брейнарда. В Еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. В США состоится публикация "Бежевой книги" ФРС. В среду также ожидается множество знаковых отчетов: Tesla, Verizon Communications, Abbott Laboratories (SPB: ABT), Biogen, Kinder Morgan.

Начавшийся неделю назад в США сезон отчетности пока не смог выступить катализатором роста рынка. Однако на рынок может вернуться оптимизм в случае, если представителям демократической и республиканской партий удастся достичь соглашения по новому пакету стимулов, считает Шишкина.

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также полагает, что повод для оптимизма на рынках остался прежним - прогресс в обсуждении проекта стимулов для американской экономики. Скептицизм спикера Палаты представителей Конгресса Пелоси сменился надеждами на заключение сделки с демократами уже на этой неделе. Между сторонами остаются разногласия по сумме и направлениям мер стимулирования, но их необходимость заставляет искать консенсус. Переговоры продолжатся в среду, часть инвесторов по-прежнему с недоверием относится к возможности провести проект поддержки до выборов.

Поддержку оказали и сообщения от фармкомпании Moderna о вероятности одобрения их вакцины от коронавируса к декабрю. Поводом для опасений остается макроэкономика. Вполне возможно, что в пятницу предварительные PMI на фоне роста заболеваемости COVID-19 покажут ухудшение. В фокусе также приближение президентских выборов в США (кандидаты проведут финальные дебаты в четверг), что добавляет неопределенности.

На рынке акций РФ уверенно выглядят акции металлургов. В среду за III квартал отчитывается НЛМК, в четверг - "Северсталь" и ММК. Учитывая умеренно-оптимистичный внешний фон, индекс МосБиржи может подрасти в направлении 2825 пунктов. Техническая картина при этом настраивает на вероятное коррекционное движение вниз. Ухудшение ситуации на глобальных рынках к концу месяца может увести индекс в район 2750 пунктов и ниже. Для американского индекса S&P500 не исключен риск отката к минимумам сентября - в район 3200 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,3-0,5%. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси заявила о прогрессе в переговорах с Белым домом.

Оптимизм инвесторов также был связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Цены на нефть снижаются утром в среду на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,73 за баррель (-1% и +1,3% во вторник), декабрьская цена WTI - $41,31 за баррель (-0,9% и +1,6% накануне).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что выходящие в среду в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.