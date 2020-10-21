Brent подешевела до $42,87 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,67%), до $42,87 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,54 (1,3%), до $43,16 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,23 (0,55%), до $41,47 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $0,64 (1,6%), до $41,7 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI, срок действия которого истек во вторник, завершил торги подорожанием на $0,63 (1,5%).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

"Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.