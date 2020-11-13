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ФАС нашла доказательства намерений создать картель на рынке сахара

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть документы, которые свидетельствуют, что участники рынка сахара могли планировать создать картель, сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС намерена завершить расследование этого дела к началу 2021 года.

Служба в конце октября сообщила, что начала проверять Союзроссахар и некоторых поставщиков сахара в связи с ростом цен.

Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев тогда говорил, что ведомство подозревает сахарную отрасль не только в ценовом сговоре, но и в попытке создать дефицит сахара на рынке. Он отмечал, что речь идет о продолжении "большого расследования на рынке сахара, начатого службой еще в начале года". Проверки затрагивают ряд компаний, в том числе "Русагро", "Продимекс" и "Доминант".

Сахар стал лидером по подорожанию в октябре. За месяц он подорожал на 18,3%, за год - на 39,8%. Рост цен в октябре отмечен практически во всех регионах, причем в 32 из них - на 20% и более. Больше всего сахар подорожал в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно. В ФАС ранее это связывали с повышением себестоимости на фоне неуоржая сахарной свеклы.

Минсельхоз прогнозировал, что цены на сахар стабилизируются после уборочной кампании. Министерство ожидает, что в этом году производство сахара снизится до 5-5,2 млн тонн с 7,3 млн тонн в прошлом году. Это будет способствовать выходу предприятий на уровень рентабельности после прошлогоднего падения цен на сахар и, как следствие, восстановлению цен.

В ноябре Минсельхоз также заявлял, что "ведет активную работу по сохранению стабильной ситуации на продовольственном рынке, в том числе на рынке сахара, все факты необоснованного завышения цен прорабатываются совместно с ФАС и Генпрокуратурой".

ФАС Русагро Андрей Тенишев Союзроссахар

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