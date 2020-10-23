Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который стартовал в прошлом году с отметки 7,75% и включал в себя шаги снижения в 25, 50 и даже 100 базисных пунктов, началась в сентябре. Ее продление как минимум до декабря было ожидаемым: аналитики полагали, что ЦБ предпочтет вновь оставить ставку неизменной и понаблюдать за развитием чувствительных для финансового рынка факторов – в частности, исходом президентских выборов в США и динамикой второй волны коронавируса.

На прошлом заседании ЦБ сохранил тот же "голубиный" сигнал о будущей направленности ДКП, что в июльском заявлении после снижения ставки на 25 б.п. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении. И на сей раз, оставив ставку без изменений, ЦБ полностью воспроизвел тот же сигнал – таким образом, он остается в силе третье заседание подряд.

Сегодняшнее заседание – опорное, то есть пресс-релиз с решением по ставке сопровождается публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза. Доклад о ДКП будет опубликован 2 ноября.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря.

Пресс-служба ЦБ отмечает, что инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%.

Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов.

Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Кредитные и депозитные ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования.

Доходности ОФЗ на более длинных сроках уменьшились в условиях некоторой стабилизации ситуации на финансовых и товарных рынках, сохраняясь вблизи уровней середины текущего года. Наряду со снижением ключевой ставки значительное влияние на процентные ставки и динамику кредитования оказывают льготные программы Правительства и Банка России, а также регуляторные послабления. При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия.