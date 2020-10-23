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ЦБ улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4-5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ улучшил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4-5% с 4,5-5,5% по предыдущему варианту, говорится в сообщении Банка России, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

На 2021 год ЦБ, наоборот, несколько понизил прогноз роста и теперь ждет отскок экономики на 3-4% вместо предыдущего прогноза роста на 3,5-4,5%, в 2022 году сохранен прогноз роста на 2,5-3,5%, на 2023 год новый прогноз составляет 2-3% роста (прогноз на 2023 год дан в первый раз).

"Оперативные индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановительного роста российской экономики, что во многом связано с динамикой внутреннего спроса. Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение. Это может иметь как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. Однако дезинфляционное давление, вызванное более слабым спросом, будет преобладать", - говорится в сообщении ЦБ.

"С учетом этого фактора и данных за II-III кварталы Банк России пересмотрел вниз прогноз потребительского и инвестиционного спроса по итогам 2020 года. Вместе с тем в целом в 2020 году российская экономика, по оценке Банка России, сократится на 4,0-5,0%, что несколько меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта", - пояснили в ЦБ.

"В 2021 году прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,0-4,0%. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу, вырастет на 2,5-3,5% и 2,0-3,0% соответственно. На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году", - прогнозируют в ЦБ.

Прогноз Минэкономразвития

Прогноз ЦБ по динамике ВВП на 2020 год более негативный, чем ожидания Минэкономразвития, которое прогнозирует спад по итогам 2020 года на 3,9% (что не попадает даже в уточненный интервал ЦБ).

Прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП на 2021-2023 годы попадают в интервальные ожидания ЦБ - в 2021 году министерство ожидает роста ВВП РФ на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3,0%.

По оценке Минэкономразвития, в III квартале 2020 года падение ВВП РФ замедлилось до 3,8% г/г по сравнению с 8,0% г/г во II квартале.

Снижение ВВП по итогам 9 месяцев 2020 года министерство оценивало на уровне 3,5%.

Росстат опубликует первую предварительную оценку динамики ВВП РФ за III квартал 12 ноября.

ЦБ РФ ВВП

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