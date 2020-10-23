Рубль почти не отреагировал на заявления Набиуллиной

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Рубль продолжает немного подрастать к доллару и снижаться к евро на Московской бирже в пятницу днем, при этом почти не реагируя на заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе ее пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

К 15:30 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 76,49 руб., что на 5,75 копейки выше уровня на 15:00. Евро поднялся до 90,69 руб. (+4 копейки к уровню до начала пресс-конференции главы Банка России).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не реагирует на пресс-конференцию Набиуллиной, в частности, на заявление, что Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки. По словам главы регулятора, ухудшение ситуации с пандемией и возможное замедление роста мировой экономики будут иметь преимущественно дезинфляционный эффект.

"При этом сейчас усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках. Повышательное влияние на цены также может проявляться в случае, если эпидемиологическая обстановка окажет значимое влияние не только на спрос, но и на предложение товаров и услуг. Хотя на краткосрочном горизонте соотношение проинфляционных и дезинфляционных факторов может изменяться, на среднесрочном горизонте, по нашей оценке, преобладают дезинфляционные риски. Поэтому мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки", - сказала Набиуллина.

По ее словам, более значительное влияние дезинфляционных факторов может потребовать более длительной, и возможно, более выраженной мягкой денежно-кредитной политики, чем сейчас предполагает базовый сценарий.

Глава ЦБ РФ также отметила, что ослабление рубля не создает угрозы для финансовой стабильности, а ликвидности на рынке достаточно. "Мы не видим рисков для финансовой стабильности, валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов разных и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно, объемы торгов тоже абсолютно нормальны. Мы никаких не видим здесь существенных рисков", - сказала Набиуллина.

"Нашего специального вмешательства никакого, на наш взгляд, не требуется, тем более общения с экспортерами. Кроме прочего, экспортеры достаточно стабильно продают валютную выручку. Поэтому с этой точки зрения рисков нет, но в прогнозах своих мы учитываем, безусловно, происходящие изменения учитываем при принятии решений", - отметила Набиуллина.

В текущем году повышенная волатильность валютного курса, но в среднем она сопоставима с тем, что было в 2018 году, добавила глава Банка России.