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Глава ЦБ связала замедление восстановления экономики с динамикой внутреннего спроса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Замедление восстановления экономики произошло прежде всего за счет динамики внутреннего спроса, эпидемиологическая ситуация влияет на потребление и инвестиционные планы, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

"Восстановление экономики замедлилось, прежде всего, в связи с динамикой внутреннего спроса. Это отражают показатели инвестиций, потребления, а также опережающие индикаторы потребительской и деловой активности", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, практически исчерпана поддержка со стороны отложенного спроса, который способствовал быстрому восстановлению экономической активности сразу после снятия весенне-летних ограничений.

"Это восстановление происходило, в первую очередь, в секторах, ориентированных на производство потребительских товаров. Оживление в отраслях промежуточного производства было менее выраженным", - заявила глава ЦБ.

"При этом происходящее ухудшение эпидемиологической ситуации сдерживает рост расходов, потребления, влияет на инвестиционные планы бизнеса", - отметила Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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