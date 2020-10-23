Глава ЦБ связала замедление восстановления экономики с динамикой внутреннего спроса
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Замедление восстановления экономики произошло прежде всего за счет динамики внутреннего спроса, эпидемиологическая ситуация влияет на потребление и инвестиционные планы, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Восстановление экономики замедлилось, прежде всего, в связи с динамикой внутреннего спроса. Это отражают показатели инвестиций, потребления, а также опережающие индикаторы потребительской и деловой активности", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, практически исчерпана поддержка со стороны отложенного спроса, который способствовал быстрому восстановлению экономической активности сразу после снятия весенне-летних ограничений.
"Это восстановление происходило, в первую очередь, в секторах, ориентированных на производство потребительских товаров. Оживление в отраслях промежуточного производства было менее выраженным", - заявила глава ЦБ.
"При этом происходящее ухудшение эпидемиологической ситуации сдерживает рост расходов, потребления, влияет на инвестиционные планы бизнеса", - отметила Набиуллина.