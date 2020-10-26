Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой фишек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля и ухудшения внешней конъюнктуры из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в Европе и США, а также отсутствия решения по пакету новых мер стимулирования экономики США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов почти не изменились.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2 816,95 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1 163,82 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" показали разнополярную динамику в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 76,46 рубля (+0,34 рубля), золото просело до $1 898,6 за тройскую унцию (-0,4%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), банка ВТБ (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов возможна приостановка наметившегося повышения по индексу РТС под давлением внешнего фона. Риски, связанные с ускорением роста числа заражений COVID-19 в отдельных странах, и неопределенность перед выборами в США оказывают негативное воздействие на спрос на рынках акций, а также на ожидания трейдеров на рынке энергоносителей - фьючерсы на нефть Brent вернулись к отметке $41 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара под влиянием внешних факторов, которые могут быть отчасти компенсированы ожиданиями увеличения продаж валюты ЦБ РФ.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон на старте новой недели негативный. Нефть вновь активно дешевеет на опасениях слабого спроса и роста предложения на фоне восстановления поставок из Ливии. Азиатские рынки преимущественно снижаются, также под давлением фьючерсы на промышленные металлы. В понедельник индекс МосБиржи может снизиться до 2800 пунктов, рубль также может растерять часть завоеваний, хотя на текущей неделе фактор налоговых платежей проявится наиболее сильно, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, в начале недели в центре внимания участников рынков останется ситуация с распространением коронавируса. Число новых выявленных случаев COVID-19 в США превысило 85 тыс. человек в сутки, что стало новым рекордом. Непростая ситуация с заболеваемостью складывается и в Европе, что заставляет инвесторов опасаться карантинов и предельно осторожно оценивать перспективы восстановления экономики в условиях нового витка пандемии. Внимания заслуживает заседание ЕЦБ, где могут быть даны новые прогнозы и обсуждены новые меры стимулирования.

В целом мировые рынки из-за неопределенности с принятием стимулов в США лишаются поддержки, вероятность их согласования до президентских выборов низкая. Некоторую помощь все-таки стоит ждать от отчетности ведущих американских технологических компаний (Amazon, Facebook, Twitter), но инвесторы должны быть готовы к прогнозируемому снижению темпов роста их выручки после серьезного роста показателей во время пандемии.

Индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост по-прежнему не стоит. Весьма вероятно преобладание коррекционных настроений, что будет способствовать откату индекса к нижней границе указанного коридора, считает Антонов.

В США в пятницу индексы изменились на 0,1-0,4% на фоне отсутствия прогресса в согласовании новых мер поддержки американской экономики; по итогам недели индексы снизились.

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу заявил, что, несмотря на значительный прогресс в согласовании новых стимулов, остаются важные вопросы, над которыми продолжается работа, пишет CNBC. Тем временем президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он не хочет, чтобы помощь шла "на спасение" штатов, во главе которых стоят представители Демократической партии.

Прошедшие в минувший четверг дебаты между Дональдом Трампом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом не оказали значительного влияния на фондовые рынки. Байден продолжает лидировать по результатам опросов, однако его отрыв от Трампа сократился.

Положительной новостью для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило окончательное разрешение на применение препарата remdesivir для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, биржи Гонконга в понедельник закрыты в связи с праздником - "Праздник двойной девятки") и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье заявила в эфире CNN, что она не теряет надежды на принятие нового пакета стимулов до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.

Центральный комитет коммунистической партии Китая на этой неделе обсудит новый пятилетний план социально-экономического развития страны, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тем временем, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что на данный момент основной угрозой для Соединенных Штатов является Россия, а Китай - главным конкурентом.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS News. "Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.

Нефть

На нефтяном рынке цены снижаются на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижения шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивого увеличения добычи в Ливии. Цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $40,82 за баррель (-2,3% и -1,6% в пятницу), декабрьская цена WTI – $38,88 за баррель (-2,4% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI – на 3,1%.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider – после снятия форс-мажора.