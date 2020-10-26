Доллар подорожал почти на 37 копеек в начале торгов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рубль дешевеевт к бивалютной корзине утром в понедельник на "Московской бирже" на фоне падающих котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,39-76,59 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 36,75 копейки, до 76,49 рубля. Евро подорожал на 22,5 копейки, до 90,51 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 29,78 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,8 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,58 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,83 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне падающей нефти и снижения интереса к риску со стороны глобальных инвесторов. Негативная динамика рынков обусловлена продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижением шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивым увеличением нефтедобычи в Ливии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в минувшее воскресенье, что Палата может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат.

"Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - заявила Пелоси.

Глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры. Так, заболеваемость COVID-19 в США в минувшее воскресенье побила очередной рекорд - 85,317 тыс. новых случаев.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Цены на нефть активно снижаются в понедельник утром после уменьшения по итогам прошлой недели, когда Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 2,25% - до $40,83 за баррель. В пятницу контракт подешевел на 1,6%.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 2,46% - до $38,87 за баррель. В пятницу WTI подешевела на 1,9%.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.