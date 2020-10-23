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Трамп остался доволен финальными предвыборными дебатами с Байденом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что дебаты с его оппонентом, кандидатом от демократов Джо Байденом прошли успешно.

"Я думаю, они прошли действительно хорошо", - сказал Трамп в пятницу журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

По словам американского лидера, это была "захватывающая ночь".

В США в четверг вечером по местному времени состоялись финальные дебаты Трампа и Байдена. Нововведением стало решение комиссии по президентским дебатам отключать микрофоны в определенные моменты, чтобы соперники не перебивали друг друга, как это часто происходило на предыдущих дебатах.

В ходе дебатов, которые продлились около 90 минут, поднимался ряд вопросов, в частности, реагирование на пандемию коронавируса COVID-19, проблемы изменения климата, иммиграции, расового неравенства, вмешательства в американские выборы.

Заключительные дебаты прошли более спокойно, чем первый раунд, соперники практически не перебивали друг друга во многом благодаря тому, что микрофоны им периодически отключали. Тем не менее, Трамп и Байден не преминули обменяться взаимными обвинениями.

США Дональд Трамп

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