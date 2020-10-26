Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 25.10В России 1 513 877+16 710В мире 42 990 032+377 073

Brent подешевела до $41,02 за баррель

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на росте заболеваемости COVID-19 в США и Европе, на снижении шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также на устойчивом наращивании добычи в Ливии.

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (1,8%), до $41,02. В пятницу Brent подешевела на $0,69 (1,6%).

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,75 (1,88%), до $39,1 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,79 (1,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

"В последние несколько недель рынок фокусировался на перспективах ухудшения спроса на нефть в связи с ростом заболеваемости COVID-19, - заявил Bloomberg главный аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. - Теперь на первый план выходит вопрос роста предложения, учитывая, что Ливия говорит о планах существенного наращивания добычи в ближайшие месяцы. Это может стать новой проблемой для ОПЕК".

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.

Brent WTI США NOC Ливия коронавирус Италия Испания

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

Байден назвал Россию главной угрозой для США

Байден назвал Россию главной угрозой для США
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

Тихановская объявила "общенациональную забастовку" в Белоруссии

В Белоруссии на акциях протеста задержали более ста человек

Очевидцы сообщили о раненных резиновыми пулями активистах в Минске

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат в Минске
Пандемия коронавируса

В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

В Испании снова объявили режим ЧП из-за коронавируса

Эрдоган повторил, что Макрону необходимо проверить психику

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');