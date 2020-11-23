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Danone сократит до 2000 сотрудников

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Производитель продуктов питания и напитков Danone объявил о планах сократить расходы на 1 млрд евро к 2023 году и сократить штат.

Экономический кризис

Сэкономленные средства будут частично реинвестированы для обеспечения роста.

Компания решила сократить от 1500 до 2000 рабочих мест в глобальных и местных офисах. Компания оценивает разовые расходы на организационные инициативы в 2021-2023 годах в 1,4 млрд евро.

Danone рассчитывает достичь доковидного уровня операционный рентабельности в более 15% к 2022 году. Согласно прогнозу компании, она вернется к прибыльному росту во втором полугодии следующего года.

Danone также подтвердила среднесрочную цель увеличения сопоставимой выручки на 3-5% и прогноз операционной рентабельность на уровне 14% по итогам 2020 года.

План адаптации компании в период после пандемии будет основываться на локализации бизнеса.

"Необходимо дать полную автономию нашим местным командам", - сказал Le Figaro глава Danone Эммануэль Фабер, отметив, что теперь в каждой стране будет один филиал компании, а "не по одному для каждого из трех подразделений".

В рамках нового плана Danone планирует в 2021 году перенести свою глобальную штаб-квартиру из Парижа в Рюэй-Мальмезон, где находится представительство компании.

Акции Danone в понедельник дешевеют на 0,3%.

Danone занимается производством молочных продуктов, специализированного питания, питьевой воды, которые продаются более чем в 120 странах. Штат компании превышает 100 000 человек, работающих в 55 странах. В портфель Danone помимо одноименного бренда входят торговые марки Activia, Actimel, Nutrilon, вода Evian, "Даниссимо", "Биобаланс", "Растишка", "Смешарики", "Тёма", "Малютка". В России у Danone 16 предприятий.

Danone Эммануэль Фабер Париж коронавирус

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