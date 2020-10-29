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Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России выкупает 45% Александра Мамута в Rambler Group и консолидирует 100% компании, стороны подписали обязывающие документы и закрыли сделку, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый - в размере 3 млрд руб. - будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года", - говорится в сообщении.

Банк уточняет, что также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре "Художественный", 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

"Сбер доволен достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Там поясняется, что основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. "Сбер сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России. Сбер также планирует укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа", - указано в сообщении. В дальнейшем Сбербанк планирует включить сервис Okko в свое устройство SberPortal.

"Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество", - отметил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, Сбербанк в августе 2020 года закрыл сделку по увеличению доли в Rambler Group до 55%. Банк и структуры Александра Мамута владеют интернет-компанией через холдинговую структуру ООО "Эпоха Диджитал". Тогда "дочка" Сбербанка - ООО "Цифровые активы" - увеличила долю в холдинге до контрольной. До этого Сбербанку принадлежало 46,5%.

Сбербанк выкупил у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо этого, банк напрямую выкупил у структуры Мамута A&NN 1,5% капитала, объясняли в банке структуру сделки. В рамках сделки Сбербанк инвестировал около 2 млрд рублей.

Сбербанк получил 46,5% Rambler Group в августе 2019 года. На тот момент среди акционеров сервиса были A&NN и Era Capital, доли которых составили 46,5% и 7% соответственно. В конце прошлого года Сбербанк и A&NN провели обратный выкуп доли Era Capital.

Rambler Group Александр Мамут Сбербанк Герман Греф

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