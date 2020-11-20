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The Bell сообщил о переговорах Сбербанка о покупке М.Видео или goods.ru

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России ведет переговоры о возможной покупке "М.Видео" или его маркетплейса goods.ru, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

При этом в группе "Сафмар" Михаила Гуцериева, контролирующей группу "М.Видео-Эльдорадо", опровергли возможность продажи "М.Видео" и сообщили изданию, что намерены в дальнейшем всесторонне развивать этот актив.

Ранее сообщалось, что Ozon обязался выплатить Сбербанку 1 млрд рублей за выход из заключенного в начале лета соглашения. Неофициальные источники сообщали, что Сбербанк планировал купить Ozon.

Также в середине текущего года "Яндекс" и Сбербанк завершили многолетние партнерские отношения, в результате чего, в частности, "Яндекс" снова стал единственным акционером "Яндекс.Маркета". Уже после "развода" "Яндекс" с 1 октября решил перенести сервис "Беру", запущенный в рамках СП со Сбербанком, на площадку "Яндекс.Маркета".

Группа "М.Видео-Эльдорадо" – лидер российского рынка бытовой техники и электроники – была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар".

Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже". "Сафмар" Михаила Гуцериева – контролирующий акционер "М.Видео-Эльдорадо" (73,5% акций через кипрскую Ericaria Holdings Limited). 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy (владелец сети Media Markt, российские магазины в 2018 году были приобретены группой "М.Видео-Эльдорадо"). Free float составляет 10,4%.

По итогам первого полугодия 2020 года выручка "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО выросла на 7,8%, до 173,934 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 44,2%, до 5,327 млрд рублей. EBITDA выросла на 20,3%, до 13,354 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 6,9% годом ранее.

Сбербанк М.Видео

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