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Акционеры "Яндекса" утвердили обновленный состав совета директоров

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "Яндекса" на годовом собрании утвердили обновленный состав совета директоров, говорится в сообщении компании.

Акционеры переизбрали сооснователя и CEO "Яндекса" Аркадия Воложа исполнительным директором в совете на четыре года. Бывший CTO "Яндекса" Михаил Парахин переизбран на год в качестве неисполнительного директора.

Одновременно с этим глава Сбербанка Герман Греф, который входил в совет директоров с 2014 года, покинул его.

Помимо них, в совет директоров входят управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян, профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, основательница Wellville Эстер Дайсон, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Пост председателя совета директоров "Яндекса" занимает президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон.

Основной акционер "Яндекса" - основатель компании Аркадий Волож, ему до последних сделок принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.

В июне "Яндекс" разместил акции на рынке в рамках SPO и в пользу группы инвесторов, в результате чего держателями акций "Яндекса" стали ВТБ, Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited Александра Абрамова и Александра Фролова. Каждый из инвесторов владеет по 1,4% капитала и 0,7% голосов интернет-компании.

Яндекс Аркадий Волож Герман Греф Сбербанк

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