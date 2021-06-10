Поиск

Акционеры "Яндекса" обсудят включение в совет директоров академика РАН

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что 28 июня проведет годовое собрание акционеров. В повестке, в частности, избрание на четыре года в совет директоров компании доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована в качестве неисполнительного директора.

Молдован вместе с основателями компании Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем работал над созданием первого Национального корпуса русского языка на базе поисковой платформы "Яндекса". В совете он может сменить бывшего CTO "Яндекса" Михаила Парахина, который покинул совет в феврале 2021 года.

Акционерам также предложат переизбрать на четыре года неисполнительных директоров - президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, основательницу Wellville Эстер Дайсон и профессора финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илью Стребулаева.

Сейчас в совете директоров "Яндекса" десять человек. Кроме трех неисполнительных директоров, в него входят сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Основной акционер "Яндекса" - Аркадий Волож, его семейному фонду принадлежит 8,6% капитала и 45,5% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.

Яндекс Аркадий Волож Илья Сегалович Александр Молдован Михаил Парахин

Новости по теме

Новости

Туроператоры РФ попросили открыть направления массового зарубежного отдыха

Музей Ледового побоища закрылся из-за строительства памятника Невскому

Крах "ВИМ-Авиа"

Экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" осудили за хищение и освободили

Экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" осудили за хищение и освободили

Источник узнал об обысках у судебных приставов на западе Москвы

Российский СУ-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Объемы производства "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" пока недостаточны для экспорта

Объемы производства "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" пока недостаточны для экспорта
Российские дети в приемных семьях

Депутаты одобрили крупные штрафы за нарушения закона Димы Яковлева

Депутаты одобрили крупные штрафы за нарушения закона Димы Яковлева

Facebook и Telegram оштрафованы на 17 и 10 млн рублей

Facebook и Telegram оштрафованы на 17 и 10 млн рублей

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');