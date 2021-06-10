Акционеры "Яндекса" обсудят включение в совет директоров академика РАН

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что 28 июня проведет годовое собрание акционеров. В повестке, в частности, избрание на четыре года в совет директоров компании доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована в качестве неисполнительного директора.

Молдован вместе с основателями компании Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем работал над созданием первого Национального корпуса русского языка на базе поисковой платформы "Яндекса". В совете он может сменить бывшего CTO "Яндекса" Михаила Парахина, который покинул совет в феврале 2021 года.

Акционерам также предложат переизбрать на четыре года неисполнительных директоров - президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, основательницу Wellville Эстер Дайсон и профессора финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илью Стребулаева.

Сейчас в совете директоров "Яндекса" десять человек. Кроме трех неисполнительных директоров, в него входят сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Основной акционер "Яндекса" - Аркадий Волож, его семейному фонду принадлежит 8,6% капитала и 45,5% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.