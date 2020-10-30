Нефтяной рынок завершает октябрь максимальным снижением с мая

Brent стоит $37,8 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев.

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела на 7%, WTI - более чем на 9%.

Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

"Сейчас в центре внимания COVID-19 и его последствия для спроса на нефть", - говорит аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. "Уже понятно, что Европу накрыла вторая волна пандемии коронавируса, и восстановление спроса на нефть не будет таким, как ожидал рынок. Очевидно, что потребление в Европе сократится", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $37,8 за баррель, что на $0,15 (0,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,47 (3,8%), до минимального значения с 29 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $36,2 за баррель, что на $0,03 (0,08%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подешевели на $1,22 (3,3%) - до минимума с 1 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.