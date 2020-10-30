Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 45 018 354+536 687

Нефтяной рынок завершает октябрь максимальным снижением с мая

Brent стоит $37,8 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев.

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела на 7%, WTI - более чем на 9%.

Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

"Сейчас в центре внимания COVID-19 и его последствия для спроса на нефть", - говорит аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. "Уже понятно, что Европу накрыла вторая волна пандемии коронавируса, и восстановление спроса на нефть не будет таким, как ожидал рынок. Очевидно, что потребление в Европе сократится", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

В миреЧисло случаев заражения COVID-19 в мире достигло 45 млнЧитать подробнее

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $37,8 за баррель, что на $0,15 (0,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,47 (3,8%), до минимального значения с 29 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $36,2 за баррель, что на $0,03 (0,08%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подешевели на $1,22 (3,3%) - до минимума с 1 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

нефть

Новости по теме

Новости

Фондовый рынок США вырос на данных о рекордном подъеме экономики в III квартале

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group

ФАС заявила о признаках картелей на биржевых торгах Аи-95 весной и летом

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

Путин заявил, что важно не само значение курса рубля, а его предсказуемость

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара
Экономический кризис

Путин предложил продлить общепиту отсрочку по налогам на три месяца

Нефтяные цены упали до минимума с июня

Нефтяные цены упали до минимума с июня

Набиуллина отметила приближение к нормальным темпам отзыва лицензий у банков

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');